Salade d'hiver salée sucrée du Café Fauve

Premiere recette du Café Fauve à Norroy-le-Veneur enregistrée à la MCL St Marcel à Metz avec un groupe de jeunes qui participent à des ateliers cuisine. Avec Thomas Nommer, chef et fondateur du café fauve et Alix Satou en service civique au café fauve et qui anime l'atelier cuisine. Nous débutons la série de recettes avec une salade d'hiver salée sucrée.