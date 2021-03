Sandra Cohen et Witold Koleda "Saint-Etienne à nulle autre pareille"

Soixante écrivains et quatre photographes racontent la ville de Saint-Etienne, industrielle et créative, sous la forme d’un grand récit original. Les écrivains ont placé des mots sur des gestes, chuchoté des phrases sans trahir les silences et raconté des histoires à partir de visages, d’architectures ou de paysages cadrés par des artistes photographes. Un point commun à tous, le fait d’avoir séjourné en ville au moins à une reprise.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Après des études de médecine, Sandra Cohen entre dans le monde des affaires. Elle crée une entreprise au

Canada, étend son activité aux États-Unis pour un concept alors unique dans le monde. Elle décide alors

de changer d’univers en fondant Cohen & Cohen. Une maison d’édition qui a réalisé le beau livre « SaintÉtienne

à nulle autre pareille ».

« Il est des villes que les fumées rassurent, des villes dont les clochers sont les cheminées, peu importe qu’on y

tousse pourvu qu’on y vive. Il est des villes qui d’usines en usines, se redessinent. Des villes dans les nuages, qui

changent de visage. ». Ainsi s’exprime - devant un cliché de Nicolas Royol - Michel Bussi parrain de la Fête du Livre de Saint-Étienne 2018, dans le

beau livre de Sandra Cohen et Witold Koleda.

Face à une image en pleine page réalisée par un photographe stéphanois - quatre d’entre eux, Pierre Grasset, Witold Koleda, Charlotte Piérot et Nicolas Royol ont été choisis pour

illustrer cet ouvrage - soixante écrivains racontent ou se racontent. Tous ont participé à une Fête du Livre récente - Didier Decoin, Jean-François Kahn, Gaëlle Nohant, Yves de Gaulle,

Boualem Sansal, Nelson Monfort, David Foenkinos, Serge Joncour et les autres - et ont ici l’occasion de réagir avec leurs mots et leur sensibilité sur une image de chez nous.

Les quatre photographes retenus ont choisi des clichés mettant à l’honneur qui un bâtiment emblématique de la ville - la cité du design, le Puit Couriot, l’îlot Grüner, la Nouvelle

Comédie, les musées ou le stade Geoffroy Guichard - qui un personnage mythique - Jérémie Janot ou Dominique Rocheteau - qui la proche campagne de notre ville -

Rochetaillée, Saint-Victor ou le barrage du Gouffre d’Enfer - à moins que ce ne soit la beauté du geste technique d’un compagnon ou d’un artisan ou la chaleur d’une fête, d’un

marché ou d’une cérémonie stéphanoise.

Déjà lors de son dixième anniversaire, la Fête du Livre avait publié un premier ouvrage, témoin de ses grandes heures. Avec un « catalogue » clin d’oeil au fabuleux « tarif-album »

de Manufrance, elle avait renouvelé la démarche à l’orée de son trentième anniversaire.

Aujourd’hui elle propose un beau livre qui rappelle aussi qu’à la Foire du livre de Francfort 2017 la France était l’invitée d’honneur et que le réalisateur du pavillon français n’était autre

que l’École d’art et de design de notre ville.