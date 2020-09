Sandrine Marty « Ou quand coaching sportif rime avec éducation à la santé »

Enseignante, formatrice ,éducatrice sportive diplomée d'état et de l'université de Montpellier, qualifiée en yoga, pilates, sport sur ordonnance.

Créatrice de la marque déposée sport santé by Sandrine Marty qui est un entraînement du corps et du mental pour tous

Thérapeute en pnl (programmation neuro linguistique) et en approches psycho corporelles .

Spécialisée dans la gestion du poids, de la douleur et du stress

Elle est également salariée pour l'association vita pause dont l'objet principal est : la santé par l'activité physique pour tous.

www.vita-pause.fr