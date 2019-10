Sarah Nemtanu commence l'étude du violon avec son père, Vladimir Nemtanu, premier violon solo de l'Orchestre national Bordeaux Aquitaine. Elle étudie ensuite au Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux, obtenant, à l’unanimité, une médaille d’or en violon et en musique de chambre. Elle entre en 1997 au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où elle étudie avec Gérard Poulet et Pierre-Laurent Aimard. Elle remporte le premier prix Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz en 1998 et le troisième prix du Concours international Stradivarius en 2001.