Saveurs de fruits & foie gras de Floumont

Saveurs de Fruits est une petite entreprise familiale et artisanale qui produit depuis 1999 des vins de fruits et fleurs, des confitures et des gelées ainsi que des produits du terroir



Dans la deuxième partie de l'émissionfaisons connaissance avec Eric et Christina qui produisent un foie gras artisanal d'une qualité exceptionnelle ainsi qu'une panoplie de produits dérivés du canard mulard. Dans le plus grand respect de l'animal, ils gavent toujours aux grains de maïs entiers, ce qui donne au foie gras une texture très particulière.