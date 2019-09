Proverbe que l'on emploie quand quelqu’un s’agite et se dépense beaucoup (au moins, en apparence) et qu’il n’en résulte rien ou pas grand-chose. La « pluie » symbolise l’effet concret de ce « vent ». Et vous, quand vous vous démenez pour quelque chose, faites-vous « de la pluie » ?

A propos de pluie : attention samedi le 14, fête de saint Materne (ici, Materl)