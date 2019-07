Se délecter des « Chefs d’œuvre du Guggenheim » à Aix en Provence.

Chefs d’œuvre du Guggenheim

Hôtel de Caumont – 1°mai-29 septembre.



Depuis les années 1900, Heinrich Thannauser (1859–1935) et son fils Justin (1892–1976) ont été les mécènes, les amis et les promoteurs des artistes novateurs qui, entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle, ont bouleversé le panorama artistique occidental.

Tout en constituant une collection prestigieuse, père et fils conçoivent un programme d’expositions remarquables dans leurs galeries de Munich, Berlin, Lucerne et Paris, mais aussi à New York, où Justin s’installe dans les années 1940. La galerie réalise également l’une des premières grandes rétrospectives de Picasso en 1913, qui est à l’origine d’une longue et étroite amitié entre Justin Thannhauser et l’artiste.

Installé à New York, Justin Thannhauser s’affirme rapidement comme marchand d’art aux États-Unis. Sans successeur, dans les années 1960 Justin et sa deuxième épouse, Hilde, décident de léguer les œuvres principales de leur collection à l’institution fondée en 1937 par Solomon R. Guggenheim, dont ils partagent la philanthropie et l’esprit moderne. Depuis, elles constituent l’un des noyaux forts de cet important musée, où elles sont montrées dans une galerie qui porte le nom de leur légataire.

Ce legs a enrichi considérablement le corpus d’œuvres de Cézanne du musée new-yorkais, qui ne possédait auparavant qu'un seul tableau de l’artiste (l'Homme aux bras croisés, vers 1889). Bibémus revient pour la première fois à Aix-en-Provence où il a été peint vers 1894-1895.



Paul Cézanne, Homme aux bras croisés, vers 1899, Huile sur toile, 92 x 72,7 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 54.1387



Paul Cézanne (1839-1906), Bibémus, vers 1894-1895, huile sur toile, 71,4 x 90,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.6



Édouard Manet (1832-1883), Devant la glace, 1876, huile sur toile, 93 x 71,6 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.27



Édouard Manet, Femme en robe à rayures, vers 1877-1880, Huile sur toile, 175,5 x 84,3 cm Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.28

L'exposition regroupe d'autres œuvres emblématiques : des toiles majeures de Picasso telle que Le Moulin de la Galette (1900), prêt exceptionnel du Guggenheim, ainsi que des chefs-d’œuvre de Van Gogh et de Manet qui viennent de retrouver tout leur éclat, grâce à une campagne de restauration récente, mise en œuvre à l’occasion de cette exposition.



Vincent van Gogh (1853-1890), Le Viaduc, Asnières, 1887, huile sur carton 32,7 x 41 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.17



. Vincent van Gogh (1853-1890), Paysage enneigé, Arles, février 1888, huile sur toile, 38,3 x 46,2 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Hilde Thannhauser, 84.3239



Vincent van Gogh (1853-1890), Montagnes à Saint-Rémy, Saint-Rémy-de-Provence, juillet 1889, huile sur toile, 72,8 x 92 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.24



Vassily Kandinsky (1866-1944), La Montagne bleue (Der blaue Berg), 1908-1909, huile sur toile, 106 x 96,6 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, don, 41.505 Exposé à la Moderne Galerie Heinrich Thannhauser, Munich, 1914



Franz Marc (1880-1916), Vache jaune (Gelbe Kuh), 1911, huile sur toile, 140,7 x 189,2 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, 49.1210 Exposé à la Moderne Galerie Heinrich Thannhauser, Munich, lors de la première exposition du Blaue Reiter, 1911-1912



Pablo Picasso (1881-1973), Le Homard et le chat, Mougins, 11 janvier 1965, huile et peinture laque (?) sur toile, 73 x 92,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, legs Hilde Thannhauser, 91.3916 © Succession Picasso 2019



Pablo Picasso (1881-1973), Le Moulin de la Galette, Paris, vers novembre 1900, huile sur toile, 89,7 x 116,8 cm