On se projette déjà en 2021 dans les Midis Evasion avec Vous !

Le portrait

Cette semaine c'est Nout Lequen qui radiographie pour nous l'une des plus oeuvres de Matisse: "L'intérieur aux aubergines", un des bijoux résidant au musée de Grenoble. L'occasion de se pencher sur l'immense artiste mais aussi de regarder différemment cette oeuvre très connue mais parfois pas tout à fait scrutée dans ses moindres détails !

Le témoignage

Chaque semaine on reçoit un acteur du monde culturel qui continue à diffuser son art, son savoir, sa passion, malgré le confinement.

Aujourd'hui nous recevons Claude Héraudet, professeure d'histoire, elle est aussi l'une des auteures du calendrier 2021 des Presses Universitaires de Grenoble consacré aux femmes.

Un joli objet, militant mais surtout instructif qui se plaira sans doute au pied du sapin de Noël: malgré la situation actuelle vous pouvez acheter le calendrier dès à présent !

Le coup de coeur du libraire

C'est le premier roman du journaliste et historien Thomas Snégaroff qui est à l'honneur: Putzi ! Il s'agit là de l'histoire vraie d'un pianiste qui dans les années 30 se lie d'amitié avec Hitler et se met à rêver d'une alliance entre Allemagne et Etats Unis. Un récit passionnant qui met en lumière une page peu connue de l'entre deux guerres et de la doctrine nazie. Le roman est disponible à la librairie Arthaud ! Vous pouvez le retirer en magasin ou vous le faire livrer à domicile !



Rétro concert

Pour notre flash back musical, on vous emmène aujourd'hui en 1988, le 2 février précisément. Ce soir là s'ouvre une nouvelle salle de concert grenobloise, les habitants ne sont pas encore familier de son nom : Le Summum !

Qui mieux qu'Indochine, le groupe incontournable de l'époque, qui enchaîne depuis quelques années les succès, pour baptiser cette scène ?

Plus de 25 ans plus tard, Nicola Sirkis reviendra jouer sur la scène du Summum, un 27 février, fait remarquable puisqu'il avait toujours refusé jusqu'alors de jouer un 27 février, anniversaire de la mort de son frère mais ça c'est une autre histoire...