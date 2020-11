Se soigner à l'epoque medievale arabe

La diététique, manger pour se soigner, était un des piliers de la médecine arabe à l’époque médiévale. Avec Véronique PITCHON, historienne du CNRS, nous retrouvons ce savoir…pas tout à fait oublié !



"Musique diffusée :

Auteur : Le trio Joubran

Titre : Masar (Acoustic Session)

https://www.youtube.com/watch?v=XBY6GndkaY4&list=RDXBY6GndkaY4&start_radio=1&t=48



[Media] Ressources :

En savoir plus

# L’ invitée Véronique Pitchon, historienne à ArcHiMèdE, Archéologie et histoire ancienne en Méditerranée et en Europe, une unité de recherche du CNRS, des universités de Strasbourg et de Haute-Alsace et du ministère de la culture : http://archimede.unistra.fr/laboratoire/membres/membres-

titulaires/veronique-pitchon/"