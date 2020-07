Semaine Villars, le Musée Somet : musée de la Mine et du Vieux Villars

Dans le cadre de cette semaine consacrée à la commune de Villars nous vous proposons la rediffusion de l' émission "mémoires vivantes" consacrée en octobre dernier à l'inauguration du musée Jean-Marie Somet. Ancien mineur celui-ci avait collecté de nombreux objets liés au passé de Villars et à l'histoire de la mine.

Tri, numérisation, classement : un énorme travail a permis de mettre en place une scénographie des lieux et de rendre très attractive sa visite pour les villardaires ... et les autres, pour les jeunes et les moins jeunes et pour les familles. Il offre également des ressources nombreuses consultables du bout des doigts.

Une émission réalisée par Chantal Ranchon et Maurice Bedoin, une visite animée par Brigitte Palle, élue en charge du patrimoine et Pierre Thiollière, un historien passionné par l'histoire de sa commune.

La visite est gratuite et le musée sera en particulier ouvert pour les journées du patrimoine !