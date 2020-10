Serge Camaille, écrivain

Serge Camaille a grandi dans le berceau familial du sud du Cher . Il a été libraire et journaliste de presse et de radio. Sa vie professionnelle l'a conduit à s'installer en Auvergne . Ses talents d'écrivain ont été révélés par Le P'tit Berlaudiot, Marivole éditions 2014. Il a obtenu le Prix Arverne pour L'enfant de Carladès, publié chez De Borée. C'est un auteur régionaliste s'intéressant aux terroirs du grand Centre ( Berry, Bourbonnais, Auvergne et Nivernais ). Serge Camaille est également collecteur de contes et de légendes. Le Cercle Littéraire Catherine de Médicis lui a accordé son prix "contes et légendes" pour trois ouvrages : les Légendes d'Auvergne ; Les légendes berrichonnes ; Les contes populaires du Bourbonnais et du Nivernais.