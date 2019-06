Série BD Résilience - Augustin Lebon

Ecologie, dystopie, thriller, amour et trahison, ça vous donne envie ? Alors vous allez adorer la série BD Résilience, le tome 3 « la mer de plastique » est paru il y a quelques semaines chez Casterman. Une BD signée Augustin Lebon pour le scénario et les dessins et Hugo Poupelin pour les couleurs.

S’il y a plein d’additifs dans les fast foods qui vous rendent accro, cette BD là va vous rendre accro mais elle est garantie sans OGM ni additifs.

De la pure, de la bonne, quoi !

Augustin Lebon est notre invité.