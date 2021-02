Seriez-vous prêts à arrêter (complètement) l'alcool ?

"L'alcool ce pansement miraculeux qui balaie les chagrins dissous les sensations de n'être à sa place nulle part, il fait même danser sur les tables ".

Pourquoi se séparer de cet ami qui nous fait tant de bien : l'alcool ? C'est la question que s'est posée Stéphanie Braquehais, qui comme beaucoup d'entre nous prend un verre de temps en temps pour fêter quelque choses ou se faire un petit plaisir. Rien de méchant au premier abord, pourtant elle a décidé d'arrêter de boire et a découvert que, même sans être alcoolique, la consommation d'alcool avait un impact important sur nos vies. Elle a écrit un journal relatant son sevrage : "Jour zéro" aux éditions L'iconoclaste.



Boire pour marquer le coup

Stephanie Braquehais est journaliste. Elle a vécu 15 ans en Afrique centrale et en Afrique de l'Est notamment à Nairobi, au Kenya. Elle est aujourd'hui traductrice, anime des ateliers d'écriture et dorénavant abstème.

Après quelques années à s'interroger sur son rapport à l'alcool, en se demandant si elle buvait trop et en ayant marre de se réveiller avec la "GDB" ou gueule de bois pour les intimes, elle décide d'arrêter de boire. Stéphanie n'est pas alcoolique, elle n'a pas besoin d'alcool au quotidien, elle boit de temps en temps pour fêter un évènement ou enterrer un coup dur, bref comme tout le monde.



L'alcool, 5ème produit le plus addictif

Ce qui l'a décidé à arrêter net, c'est quand elle a réalisé qu'elle "ne pouvait pas s'arrêter à deux verres " et qu'elle se retrouvait à "boire avec excés" et qu'au-delà de la mettre potentiellement en danger, cela la fatiguait énormément.

Stéphanie Braquehais réalise en s'intéressant au sujet que beaucoup de mythe entoure la consommation d'alcool : "J'ai pu découvrir en étudiant les neurosciences qu'en fait l'alcool augmente l'anxiété, l'alcool modifie la personnalité sur plusieurs années".

Les circuits de la récompense

Stéphanie Braquehais s'est beaucoup renseignée sur les neurosciences pour comprendre notre fonctionnement psychique par rapport à l'alcool. C'est grâce à cela qu'elle fait la découverte des "circuits de la récompense" ce qu'il l'a "libérée". "Dès la première goutte nos cerveaux sont conditionnés à entrer dans un cicle de dépendance, s'ajoute à cela que l'alcool c'est le 5ème produit le plus addictif, ce qu'on oublie toujours" explique-t-elle.