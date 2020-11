La très admirée instrumentiste Sherry Winston est l'une des plus grandes innovatrices du jazz moderne, grâce à ses arrangements classiques publiés tout au long des années 80 et 90. Elle joue avec d'autres pionniers majeurs tels que Grover Washington et Quincy Jones entre autre, tout en recevant des acclamations critiques du monde entier qui ont duré toute sa carrière. Elle a ete nominé pour plusieurs Grammy Awards.