Skorpions "Always Somewhere" - Le livre 1/5

Et on commence cette semaine avec un slow "Always somewhere".

Une vraie tentation en cette période de distanciation sociale, mais surtout une belle découverte avec le groupe Skorpions.

Originaires de la Haute Loire et de lyon, les 5 membres sont un tribute au groupe culte Scorpions (qui était au Zenith de Clermont-Cournon en 2018). Depuis 20 ans, ils reprennent les titres des mythiques interprètes de "Still Loving You".

Jean-Claude Alu, l'un des guitaristes de Skorpions est aussi le président du collectif L'Oeuf de Pierre. Il gère le Chadrac métal Fest, un festival de Hard Rock en Haute-Loire. L'édition 2020 devait avoir lieu le 4 avril dernier, mais en raison du confinement elle a été repoussée à la fin de l'année 2020 avec la même programmation.

Faites-vous plaisir avec cette reprise en live lors du dernier concert en 2019 des Skorpions.