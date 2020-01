Soif de Amélie NOTHOMB -Albin Michel

SOIF , pour Amélie Nothomb, est le roman qu'elle a toujours voulu écrire, le roman de sa vie. Pour elle, Jésus est le héros absolu. On peut être surpris , voire choqué , par l'audace de l'auteure qui fait parler Jésus à la première personne, choqué aussi devant son interprétation très personnelle de l'évangile Cependant on trouve dans ce roman de belles réflexions sur l'incarnation et sur la passion. Anne Battandier est au micro de Odile Jacquinod..



Soif

Amélie NOTHOMB

Albin Michel