Sorbiers - L'Histoire à l'oreille

Invités : Jean Muller, Gilbert Herlaut Président de l'Association de Protection du Patrimoine et de l'Histoire et Pierre-Bernard Teyssier.



Ces 3 sorbérans passionnés nous accompagnent dans une visite - découverte du patrimoine de la commune et de son histoire. Une façon de mettre en valeur un patrimoine local si riche en témoignages et anecdotes.