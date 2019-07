Sortie en Sarthe des 13 et 14 juillet

SAMEDI

Partez à la découverte du monde des insectes, ce samedi. Découverte organisée sur l’Espace Naturel sensible des Ajeux, à la Ferté bernard, de 14h à 17h30. Départ sur le parking, au prix de 2€, sur réservation au 02 43 93 60 89.

Une découverte de Montmirail, en compagnie d'un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois. Découvrez l'histoire du village depuis la création au XIème siècle d'un château à motte jusqu'à l'extension du bourg au XXème siècle. C’est à 15h, place du château ; tarifs de 2,5 à 4€

Le festival Festimômes vous donne rendez-vous pour de nombreux spectacles à partir de 14h. Suivi, en soirée, de la fête nationale avec retraite aux flambeaux, spectacle son et lumière puis le feu d’artifice au Parc de l’Huisne. Rendez-vous gratuit.

Les festivité se dérouleront à Montfort le Gesnois, Tuffé, Vibraye, Lamné, Montmirail, Sceaux sur Huisne, Savigné l’Evêque et 3 feux d’artifice au Mans.

Dollon organise, à la salle des fêtes. un barbecue avec retraite aux flambeaux, à partir de 19h.

Soir de fête au plan d’eau de la Gèmerie d’Arnage. À partir de 20h, trois groupes musicaux vont se produire sur la scène installée pour l’occasion sur la plage, suivi d’un feu d’artifice. Là aussi c’est gratuit.

Journées potagères et gourmandes au château du Lude. Ce samedi et ce dimanche, le potager familial ouvre ses portes, les grandes cuisines médiévales sont remises en route pour la fabrication de confitures de saison. Une visite originale qui permet de se replonger dans la vie de château d’autrefois. Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif unique : 9€

DIMANCHE

Bonnétable fête les 40ans de la Transvap ! Rendez-vous à 14h40 à Bonnétable pour une présentation des locomotives à vapeur. Possibilité de partir à 11h30 de Beillé avec le train anniversaire, pique-nique (à prévoir) à Prévelles. Tarifs pour le voyage en train : 16€ - Enfant (4 à 12 ans) : 8€ - Gratuit moins de 4 ans

Les beaux dimanches après-midi du domaine du Gasseau, vous donnent rendez-vous tout l’été pour une série de concerts gratuits. Ce dimanche, Luis Ferreira Trio, pour de la bossa nova. C’est à 16h30 à St Léonard des Bois.

Un rallye vélo et pédestre vous attend place de l’Église à Melleray, dès 9h30. Infos au 02 43 93 64 10

L’abbaye de l’Epau vous propose un week-end « Grimpe dans les arbres ». Au-delà du plaisir, la grimpe d’arbre est également un excellent moyen pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et à la mise en valeur des patrimoines arborés tout en portant un autre regard sur l’Abbaye. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h dans le parc de l’Abbaye, à Yvré l’Eveque. Info tarifs sur place.

Place aux Rêveries, au parc Théodore Monod, au Mans, avec plusieurs concerts dans l’après-midi, dès 15h. Gratuit, pour tout public.

D’autres festivités pour la fête nationale se tiendront à Mamers, Mulsanne, St Victeur, Melleray, Lavaré, La Ferté-Bernard, St Maixent et Beaufay !

Brocantes

Une date pour ce samedi, à La Milesse, bric a brac du comite des fetes buvette restauration retraite aux flambeaux feu d artifice bal populaire gratuit. De 8h à 18h.

Ce dimanche à Courdemanche, dans le sud-est de la Sarthe, vide grenier, avec expo voitures et motos anciennes ,animations restaurations, feux d'artifice suivie d'un bal, dans le centre de notre joli village… suivi d’un feu d’artifice et d’un bal. C’est donc de 7h30 à 3h du matin. Bon courage à ceux qui feront la journée entière !

D’autres vide grenier vous attendent ce dimanche à Mareil en champagne, Saint Ouen en Belin et Tuffé !



Vous organisez des evenements en Sarthe ? N'hésitez pas à nous transmettre les détails sur rcfsarthe@rcf.fr, ou en nous appelant au 02 43 76 00 88.