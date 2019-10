Sorties du 28 octobre au 3 novembre 2019

Jean Marc Ferrer est l’invité de l’émission. Il directeur éditorial de la maison d’édition Les Ardents Éditeurs et commissaire de l’exposition Henri Jamet, entre Montmartre et la vallée de la Creuse : itinérance d’un peintre giennois. Jean Marc Ferrer nous présente Henri Jamet qui fut en son temps un artiste à succès et dont l’œuvre est injustement tombée dans l’oubli. Le musée de la Vallée de la Creuse à Eguzon consacre une exposition à ce maitre attachant et talentueux. Christian Jamet lui consacre une monographie éditée par Les Ardents Éditeurs. Soyez à l’écoute !