Sorties en Sarthe des 10 et 11 Août 2019

Et pour commencer, on prolonge la nuit des étoiles ce samedi à St-Léonard-des-Bois, avec une promenade-spectacle nocturne intitulée " Balade à la Lune ".

Dans le cadre de la nuit des étoiles, le Département vous propose un voyage dans le temps, 600 millions d'années en arrière, sous le ciel étoilé à la découverte d'un Espace Naturel Sensible exceptionnel, celui des pierriers de la Vallée de Misère, lors d’une promenade-spectacle insolite. Avec l'association " Le Dit de l’Eau ", à la tombée du soir, en famille laissez-vous guidez entre sciences, conte, musique et chanson, un spectacle qui devrait vous enchanter. A noté qu'un encas sera servi en fin de parcours. Un parcours qui s'adresse à de bons marcheurs, 3 kms de marche tout de même (pour une durée d'environ 3h). Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche et lampe de poche. C'est gratuit, mais il est conseillé de réservé, car les places sont limitées à 80. Réservations par téléphone au 02 43 33 28 04, ou par courriel à ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr

" Balade à la Lune ", c'est ce samedi 10 Août de 20h15 à 23h30... Rendez-vous dès 20h15 sur le parking de l'église de St-Léonard-des-Bois.

Direction Mézières-Sur-Ponthouin, avec le spectacle " Les chemins de la liberté ", de Jean Goujon... Une œuvre monumentale, historique et musicale de plus de 90 chansons, retraçant les grands moments de la Seconde Guerre Mondiale et notamment de la libération, avec le débarquement en Normandie. " Les chemins de la liberté ", c'est ce samedi de 18h à 20h, à l'église de Mézières-Sur-Ponthouin. Et c'est Gratuit.

Samedi, toujours, avec la fête de la moisson de Valennes, commune sarthoise située non loin de St Calais... Un fête populaire qui vous propose de revivre une journée de moisson et battages d'autrefois. La fête de la moisson de Valennes, c'est de 10h à 18H et c'est gratuit.

Et puis si vous en avez marre de trimer au champs, sacher que Valennes organise également une Brocante-vide grenier, et là c'est de 7h à 18h, de quoi rentabilisé le voyage jusqu'à Valennes.

Et pour finir, partons du côté de Danguel. Au Prieuré de Mayanne pour un concert de musique classique proposé dans le cadre des rendez-vous musicaux de l'été. Un récital de piano du pianiste Jean Dubé . Au programme, des pièces de Schubert et Liszt mais aussi des pièces d’inspiration amérindienne. Récital de piano du pianiste Jean Dubé, c'est ce dimanche de 16h30 à 18h30.

Et là par contre c'est payant, 25 euros en plein tarif, 18 euros par personnes si vous êtes en groupe de plus de 20 personnes. Et 13 euros en tarif réduit pour les enfants, les étudiants et les demandeurs d'emploi. Information et réservations au 02 43 97 44 43.