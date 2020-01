Sorties en Sarthe des 11 et 12 janvier

Quoi faire en Sarthe ce week-end ? Quelques idées de sorties en Sarthe avec cet agenda.

Samedi 11 janvier



Stage de Flamenco ce samedi de 10h à 13h à la MJC Prévert au Mans, 30€, infos et réservations au 02 43 24 73 85 ou sur www.mjcprevert.com.



L’exposition « Jeux de balles » se découvre en visite guidée ce samedi au Musée de Tessé. Les artistes racontent leur rapport aux différents sports dans ces toiles. Ce message sera décrypté par le guide qui vous accompagnera pour cette visite. Départ au Musée de Tessé, avenue de Paderborn au Mans à 14h30, entre entrées entre 4 et 6€.



Un peu de sport, c’est peut-être une de vos bonnes résolutions de 2020. Rendez-vous à Antarès pour supporter le MSB qui affronte Boulazac pour le compte de la 18e journée de Jeep Elite. C’est à Antarès, à partir de 17h pour le match espoir et des tarifs entre 5,5 € et 32€.



Si vous êtes fans de série et que vous ne supportez pas attendre la diffusion du prochain épisode, assistez à l’une d’entre elle en direct ! C’est la performance de Candiratons pour le spectacle d’improvisation « Faims de Séries ». L’action se jouera au centre François Rabelais de Changé et l’accès à la scène est gratuit à partir de 20h30



Dimanche 12 janvier



Un peu de culture et d’apprentissage en ce dimanche avec une première visite consacrée aux poètes de la Renaissance ayant un lien avec Le Mans. C’est le cas de Pierre de Ronsard ou de Joachim du Bellay… mais pour en savoir plus, rendez-vous à la Maison du Pilier Rouge à 15h… les tarifs vont de 4 à 6€.



La saison musicale du Pré en musique ce poursuit ce dimanche avec un duo contrebasse-viole de gambe associés à l’orgue. C’est bien sûr l’orgue de l’église Notre Dame du Pré où a lieu le concert ce dimanche à 16h pour une entrée libre.



Bourses et brocantes



Vu qu’une de vos résolutions pour 2020 était de faire du sport, achetez votre matériel à moindre coût avec la bourse au sport à La Ferté-Bernard. C’est organisé par l’APEL de l’école Saint Jean Notre Dame Saint Paul, dans le self, de 9h30 à 17h, l’entré est gratuite.



Habitués de ces rendez-vous, la brocante des Jacobins aura lieu ce dimanche de 8h à 18h. Pour une balade ou pour chiner et trouver la perle rare, ça se passera sur la place des Jacobins au Mans.



Au sud du Mans, c’est au Val’Rhonne de Moncé-en-Belin qu’il faudra se rendre. C’est toujours dimanche, de 8h à 18h en accès libre.