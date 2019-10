Sorties en Sarthe des 12 et 13 octobre 2019

SAMEDI

La journée Essentiel’Mans 2019, avec pour thème « Qui est ton frère ? ». L’anthropologie questionnée par le transhumanisme, la bioéthique, les nouvelles technologies, ce samedi de 9h à 17h30. En partenariat avec RCF Sarthe.



25e Heure du livre / Faites Lire !

“Le Syndrome de Don Quichotte” Manuel Cordouan (lecture musicale), Théâtre de l’Acthalia, 14h30, 10€

“Un amour exemplaire” de la Cie MIA, Théâtre de l’Éphémère, 20h30, 9/15€

Le pianiste Pierre Tisseyre évoquera le parcours de Frédérique Chopin depuis sa Pologne natale. Grand théâtre Quinconces. Gratuit dans la limite des places disponible, à 20h30

Et rencontrez de nombreux auteurs, notamment aux stands des librairies partenaires de RCF Sarthe, Siloë et Bulles. Leur programme vous attend sur rcf.fr !

Laissez-vous guider par des animateurs malvoyants et non-voyants de l’association «Éclipse» qui vous embarquent dans une aventure sensorielle inédite au coeur de la forêt de Bercé. Vous allez sentir et ressentir, inhaler des parfums, tendre l’oreille, effleurer et toucher, éveiller et réveiller vos papilles lors d’un voyage dans l’univers forestier. Sur réservation. A partir de 8 ans. De 14h à 17h et c’est gratuit.

Match de théâtre improvisation, entre les Candiratons du Mans et la LIC de Chartres. C’est à la salle polyvalente d’Ecommoy, ce samedi à 20h30, entrée libre.

“Le Grenier” Cirque entre nous, Place de la Libération (sous chapiteau) de La Flèche, à 20h30. Tarifs de 7 à 15€

Les concerts

HARMONIES DU MANS & DE NOYEN (classique & contemporain—avec 100 musiciens), Les Saulnières, 20h30, 0€

JOHN MAINE (pop folk cover), Le Lapin Blanc, 20h, 0€

SAMEDI et DIMANCHE

Pianoctanbule aura pour thème l’amour entre Chopin et George Sand. Une évocation littéraire et musicale d’un hiver à Majorque avec Pianoctambule, proposé par Maxime Pichon et Pierre Bacheviller. La Déambulation Pianoctambul, se déroulera sur la Place des Jacobins et sur le salon de la 25e Heure du Livre de 10h à 18h samedi et dimanche.

Fête de la science avec le village des sciences, basé à l’Abbaye Royale de l’Epau. Au programme : ateliers, expérience, planétarium numérique, escape game et jeux pour toute la famille ! Rendez-vous samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous.

DIMANCHE

JEAN PIERRE DEROUARD QUINTET (jazz), Domaine de Vaujoubert à Rouillon, dès 16h. Prix unique, 10€

“Vite, vite, vite” Cie Tétrofort (théâtre > 3 ans), le Val’Rhonne, Moncé en Belin, c’est à 17h. Tarifs de 4 à 6€

Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Villaines-la-Gonais dès 7h30. Parcours de 7km, 15km et 19km avec ravitaillements. 4€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. À partir de 7h30

Dans le cadre des concerts organisés chaque mois d'octobre à juin à l'église Notre-Dame-du-Pré (Le Mans) par l'Association « Le Pré en Musique » 13/10 : Récital trompette et orgue par Anne-Gaëlle Chanon et Guy Touvron. Au programme : Haendel, Bach, Marcello, Fauré…

Brocantes

Ce samedi, deux bourses aux vétements, au Mans, au MMArena toute la journée, et à Montval sur Loir, de 9h à 19h. Ce samedi également, un bric à brac place du marché des Sablons, de 8h à 17h30 avec restauration sur place.

Dimanche, rendze-vous à Avezé, Chemiré le Gaudin, Le Mans à Chasse Royale et à la maison de Quartier Les Bruyères, Montfort le Gesnois, Semur-en-Vallon, Sillé-le-Guillaume et Téloché, pour faire de bonnes affaires !