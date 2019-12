Sorties en Sarthe des 14 et 15 décembre 2019 : la magie de Noël près de chez vous

Samedi 14 décembre

Le comédien Christian Brouard sera à d’Allonnes pour partager des extraits de nouveautés littéraires. C’est à la médiathèque Louis Michel, avenue De Gaulle à 10h30 en accès libre.

Le conte musical "TOUT TOURNEBOULÉ" s’installe à la maison de quartier Des Ardriers au Mans. Les deux séances, à 14h30 et 15h10 sont gratuites.

Les élèves du conservatoire du Mans organisent un concert de guitare à la médiathèque Louis Aragon du Mans Et si le proverbe dit qu’il faut dix années par corde pour maîtriser la guitare, il en fallu moins pour ces élèves. C’est à partir de 15h ce samedi après-midi en accès libre dans la mesure des places disponibles. Pensez à contacter la médiathèque au 02 43 47 48 74

Le Mans Sarthe Basket reçoit Cholet pour le compte de la 13e journée de JEEP Elite à 20h. Le match des équipes espoirs sera en prologue à partir de 17h30. Ca se passe à la salle Antarès pour des places entre 5,5€ et 32€.

Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux bars clandestins aux États-Unis pendant la prohibition. La compagnie Ratpack vous ramène dans les USA des années 1930 dans une ambiance feutrée et sombre. C’est au centre culturel Joël Le Theule, 16 rue Saint-Denis à 20h30. L’entrée est entre 13 et 25€.

La chorale Saint-Léonard chante The Glory of Christmas ce samedi soir à 20h. Les voix s’élèveront de l’église de Neufchâtel en Saosnois, l’entrée est à partir de 6€.

Dimanche 15 décembre

Noël approche. Laissez-vous conter l'Annonciation, la Nativité et l'Adoration des bergers et des mages. Découvrez des œuvres qui se répondent tout en livrant un message artistique fort. Dimanche 15 décembre, 15h, Maison du Pilier-Rouge, Tarif de 4 à 6€ Contact : 02 43 47 40 30.

Dans le cadre du Festival du Jeune Public au Mans, L’Amour Remplume de Lady Do et Mr est un spectacle qui vous met du vent dans la tête et des ailes dans le dos ! C’est gratuit à l’Alambik à la MJC Prévert à 15h.

Assistez au spectacle de Noël de Marolles-les-Brault organisé par le centre CASCADE. C’est ce dimanche à 15h à la Salle Jean de la Fontaine et c’est gratuit.

Une quarantaine de choristes de la Sarthe joueront des airs exotiques et locaux de chants de Noël. Ca se passera à l’église de Tuffé à 16h et l’entrée est gratuite.

Et toujours au chapitre musical, l’orchestre symphonique de Bercé pour un concert de toutes les époques. Et le public est aussi invité à chanter les cantiques de Noël. Pour ça, rendez-vous sur le site de l’orchestre (à retrouver sur internet) pour avoir les paroles. orchestre-symphonique-de-berce.over-blog.com

Les marchés de Noël en Sarthe

Samedi 14 décembre : Saint-Aubin des Coudrais, Mamers, Roezé sur Sarthe, Changé, La Chapelle Saint-Rémy, Téloché, Cogners, Corsmières, La Chartre-sur-le-Loir, Montfort le Gesnois et Pontvallain, Bonnétable, Chahaignes, Coulans sur Gée, Juigné, La Flèche, Louplande, Saint-Mars-la-Brière,

Sur tout le week-end du 14-15 : Cherré, Ecommoy (marché de Noël et marché aux sapins -si vous l’avez pas encore fait…), Ancinnes, Vivoin.

Dimanche 15 décembre : à Bessé-sur-Braye, Chaufour Notre-Dame, Etival, La Suze Longnes, Pontvallain, Savigné l’Evêque, Sillé-le-Guillaume.