Sorties en Sarthe des 14 et 15 septembre 2019

SAMEDI

Ouverture de saison // BABEL’EST (tsigane jazz manouche), Théâtre du Passeur, 19h, 8/10€

1 an du Local à Bières // SOUNDSPACE BEAUTY (indie pop rock) + ROCK’AD (rock métal progressif), Le Local à Bières, Arnage, 19h30, 0€

Peace & Bœuf Festival Jam Session2, Le Grand Chenon, Brains sur Gée, 20h-4h, 4/6€

LES 4 J (ch.), Guinguette Ô Bord du Loir, Thorée les Pins, 20h30, 0€

Festival Autre Regard, avec

- “La plus petite fête foraine du monde” Cie Dérézo, dans le quartier des Sablons, 14h, 0€

- “Happy Hour” Cie Wooshing Machine, aux Quinconces, à 19h, tarif 10€

- “Koréoké” Cie La Spirale de Caroline, Les Quinconces, 20h30, 0€

Un peu de sport avec le Bridge Club du mans, qui vous propose ses portes ouvertes, ce samedi après-midi de 14h à 18h, au 62 rue Molière au Mans

L'association Roc Loisirs propose une journée "Thémasport" autour du thème des duels et jeux d'oppositions. Ces animations sont accessibles à tout âge. Il y aura également un atelier sophrologie afin de découvrir cette activité. C’est à Greez-sur-Roc, de 10h à 17h et c’est gratuit.

DIMANCHE

Thème « Vienne » (Beethoven Mozart), Chapelle de la Visitation, 17h, 4/8€ (0€ - 12ans & chômeurs)

OCTOJAZZY (jazz), Kiosque du Jardin des Plantes, 16h, 0€

Le Boucan des Arts // THE ORCHID (rock indé), Église St. Pierre, Lavaré, 18h, au chapeau

VIBRASS QUINTET (jazz), Voie Verte du Saosnois, St. Rémy du Val, 16h, 0€

Festival Autre Regard // “La plus petite fête foraine du monde” Cie Dérézo (inclassable), Arche de la Nature - Maison de la Prairie, 14h, 0€

Autre Regard // “Au milieu d’un lac de perles” (inclassable > 12ans) David Rolland Chorégraphies, Cimetière de l’Ouest, 11h & 14h30, 5€

Festival Autre Regard // “Le Petit Déjeuner” Cie Dérézo (théâtre), Les Quinconces, 9h & 10h30, 10€

“Les voyages extraordinaires de M. Toutlemonde” Cie Jamais 203 (théâtre > 6 ans), Le Val’Rhonne, Moncé en Belin, 17h, 4/6€



Brocantes

Ce samedi, bric à brac au Mans, place du marché des Sablons,

et dimanche, le grand rendez-vous du week-end sera à La Bazoge, « les 2 km de La Bazoge » avec plus de 200 exposants, professionnels et particuliers, de 6h à 19h

Autre vide grenier important ce dimanche à Maigné, de 8h à 18h, dans le bourg de la commune.

Rendez-vous également à Arnage, Bousse, La Ferté Bernard, Le Breil sur Mérize, le Mans et Longnes.

Si vous souhaitez réécouter l'agenda de ce WE, rendez-vous sur rcf.fr ou sur l'application rcf pour le podcast !

Je rappelle aussi que si vous organisez des evenements en Sarthe n'hésitez pas à nous transmettre les détails sur rcfsarthe@rcf.fr, ou en nous appelant au 02 43 76 00 88. Vous trouverez un relais sur cette antenne !