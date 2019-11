Sorties en Sarthe des 16 et 17 novembre

Samedi 16 novembre

Samedi matin, si vous êtes matinaux, rendez-vous à la Ferme de la Grande Mousse à Briosne les Sables. Vous pourrez profiter d'une visite commentée de la ferme pour découvrir la fabrication de ses produits, dont du fromage, et d'une dégustation de vin du val de Loire, à consommer avec modération bien sûr. C'est ouvert de 8h30 à 13h !

Fromage ou crêpes ? Les crêpes sont à vendre place Victor Hugo à la Ferté Bernard de 8h30 à 12h30 au profit des anciens et des écoles du quartier Saint-Antoine.

La médiathèque de la Ferté Bernard vous propose une journée de débat, atelier et conférence autour de la thématique du recyclage et du zéro déchets. C'est de 10h à 18h en accès libre.

Vous aimez la poésie, vous avez des coups de cœur en lisant des poèmes et vous souhaitez les partager... Vous écrivez des poèmes et vous désirez les faire connaître... Ou simplement, vous aimeriez mieux connaître la poésie pour sortir du quotidien et vous émerveiller... Les Rencontres Poésie sont pour vous ! Ca se passe à la Médiathèque de la Tannerie, 9 rue du Ruban à Sillé le Guillaume. L'Entrée est libre et gratuite

À la Ferté Bernard (après avoir mangé des crêpes le matin), testez vos talents d'artistes ! François Molière propose une initiation à l'aquarelle de 14h à 17h. Ca se passe au Centre Culturel La Laverie 3 rue du Moulin à Tan, pour 40€ en amenant vos pinceaux (matériel non fourni).

"L'école de la Bota" propose des stages et ateliers autour de la botanique en cuisine. C'est à 14h à la maison des associations de Cherré-au. Les réservations sont obligatoires au 02.33.73.17.82, et l'accès est à 7€.

Amoureux de cinéma et de guitare électrique, la Médiathèque Louis Aragon du Mans projette It Might Get Loud, le film documentaire sur l'histoire de la guitare électrique. C'est à 15h, c'est gratuit dans la limite des places disponibles. Vous pouvez contacter la Médiathèque pour toutes les informations au 02.43.47.78.74.

Du théâtre ce samedi soir. "Pour vue qu'il soit heureux", une pièce de Laurent Ruquier avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer. C'est à 20h30 au Palais des Congrès du Mans, à partir de 20€ l'entrée.

Si vous préférez la musique, Le duo Spirit of Arethuse, accompagné de la chorale Amalgame chantent les plus grands airs de gospel C'est ce samedi soir à 20h30 à la Salle André Voisin de Besse-sur-Braye. L'entrée est à 5€ pour les enfants et 8€ pour les adultes.



Sur les deux jours

Le Pays d’art et d’histoire poursuit sa mise en valeur du patrimoine de la vallée du Loir avec le concours du service patrimoine de la région Pays de la Loire. Au programme, des expositions ou encore un circuit accompagné d'un guide pour tout connaître sur l'histoire des lavoirs. Ca se passe à La Chartre sur le Loir, c'est tout le week-end de 10h à 18h en accès libre.

La saison sportive du circuit des 24 Heures se termine ce week-end avec la dernière compétition au calendrier. Le Trophée Tourisme Endurance occupera le circuit Bugatti. De 9h à 20h samedi puis de 9h à 17h le dimanche. L'entrée est …

La relaxation est au programme du salon du bien-être à Champagné ce week-end. Samedi, de 14h à 19h et dimanche de 10h-12h et de 14h à 18h. Des ateliers sont également proposés sur ces deux journées. Si l'accès est libre, les ateliers sont payants, au tarif de 5€. Pour les informations sur ce salon, vous pouvez contacter le 02.43.89.89.89 ou vous rendre sur le site internet de la mairie de Champagné.

La 55e édition du Cross international d'Allonnes se dispute ce week-end au parc Chaoué, à Allonnes donc. C'est gratuit pour assister au cross à 13h mais d'autres animations son au programme du week-end. Pour toutes les informations, rendez-vous sur le site internet www.cross-allonnes.com

Dimanche 17 novembre

Un marché de produits artisanaux s'installera dans la salle des fêtes de Saint-Maixent de 10h à 17h ce dimanche. L'accès y est libre et un point restauration est prévu sur place.

