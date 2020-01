Sorties en Sarthe des 18 et 19 janvier 2020

Samedi 18 janvier

Connaissez-vous le ciné-concert ? Pendant la projection du film, un orchestre joue les musiques en direct devant l’écran et dans le noir ! Une performance à laquelle vous pourrez assister dans le cadre de la projection du film (muet) Le Coup de Foudre (1927). La projection débute à 13h à La Grande Malpougère à SAINT-JEAN-DES-ECHELLES. La participation est libre.

Le Musée d’histoire du Mans - Carré Plantagenêt propose une visite commentée de ses collections et de découvrir les chefs d’oeuvres découverts au Mans. Le musée se situe non loin de la place des Jacobins. La visite débute à 15h est accessible au prix d’une visite normale.

Assistez à la rencontre entre le beurre salé et les rillettes ! C’est ce soir qu’aura lieu le premier festnoz sarthois avec les groupes « le boeuf dézingué » et « Arbaterone ». Le concert débute à 19h au lycée Notre-Dame, avenue François Mitterrand au Mans et l’entrée est entre 3 et 5€. Des possibilités de restauration et buvette sont sur place, crêpe et galette saucisse au menu !

Ce sera ce samedi la 4e édition de la nuit de la lecture. C’est organisé par le Ministère de la Culture, et de nombreuses manifestations sont organisées dans le département

Dimanche 19 janvier

Partir à la découverte des maisons closes du Mans, c’est le thème de la visite proposée par la Maison du Pilier Rouge. Entre récits enjolivé des poètes et témoignages dramatique, on découvre une partie de l’histoire du Mans. Et pour en connaître un peu plus sur l’histoire du Mans et de la vieille ville, rendez-vous à 15h à la Maison du Pilier Rouge, la visite est entre 4 et 6€.

Dernier jour pour l’exposition « Travail à l’oeuvre – métro, boulot, expo ». une exposition pour briser la routine du travail avec une vision du monde et de la société actuelle. C’est au théâtre Paul Scarron, place des Jacobins de 10h à 19h, et gratuit.

Dernier week-end pour le festival Le Mans Sonore à l’Abbaye Royale de l’Epau, de 18h à 20h en accès libre.

Brocantes

Les brocantes ne sont pas les plus nombreuses pour ce week-end même s’il devrait faire beau et un peu plus froid…

Les irréductibles chineurs auront rendez-vous à Challes dimanche à partir de 9h30 pour faire de bonnes affaires.