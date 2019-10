Sorties en Sarthe des 19 et 20 octobre 2019

SAMEDI

MSB-Championnat de France pro Match : MSB vs Limoge à 20h, 5ème jours de JEEP ELITE, tarif de 11 à 32€

- EXPOSITION "SECRETS D'ABEILLES" : six expériences sonores, visuelles et olfactives 14h-18h, gratuit pour les moins de 7 ans, Carnuta, Maison de l'Homme et de la forêt 2 Rue du bourg ancien, à JUPILLES

- LECTURES ET RENCONTRES AVEC LES AUTEURS : interview, lecture, 14h30-18h30 gratuit sur réservation, Théâtre Scarron 8, Place des Jacobins au LE MANS

- SO GOSPEL : Eglise Saint-Aldric 3, rue d'Isaac 72000 LE MANS, 20h30 le prix est de 16.50€

-CINÉMA "MJOLK - LA GUERRE DU LAIT" : une histoire touchante et une lutte sans merci entre la grande distribution et les petits producteurs, salle André Voisin place Bassum72130 FRESNAY-SUR-SARTHE, de 20h30 à 21h45 la place est à 4.50 €

- REQUIEM FOR THE LIVING : Sous la direction d’Evelyne Béché église Saint-Liboire 157, avenue Rhin et Danube 72000 Le Mans, 20h30 la place est à 12€.

Théâtre avec “Borgia, comédie contemporaine” Les Chemins de Traverse, La Bertoche,

Les concerts

Chanson française avec IMAGINOIRES PRÉVERT & KOSMA, Théâtre du Passeur, au Mans, deux représentations à 10h30 & 18h30

OLD JAZZ CORPORATION, en concert à l’Épicerie sur le Zinc, à 21h00, entrée gratuite

Pop-rock avec MANON, au bar Le Zoo, à 21h30, entrée libre

LES GÉNISSSSES DANS L’MAÏS pour du «rock rural», La Brass’Vie, à Jupilles, 20h, rendez-vous gratuit

De la bossa nova-new wave avec NOUVELLE VAGUE, c’est à L’Entracte de Sablé sur Sarthe. Tarif : 15€. à partir de 20h30



DIMANCHE

FETE DE LA FORET ET DE LA RANDONNEE : Parking des Granges Arche de la Nature 72560 CHANGE, 14h-18h gratuit

EXPOSITION "OCÉANISSIME" : 27 artiste peintre, sculpteur viendront présenter leur œuvre en partenariat avec l’Académie des l’Arts et des sciences, Halles Denis Béalet Place de la Lice, LA FERTE-BERNARD, 10h-12h-14h30-18h30, entré Libre.

CONCERT GOSPEL : Par Le groupe The Gospel organisé par les Amis de Saint-Léonard, Église Rue des Alpes Mancelles 72130 SAINT-LEONARD-DES-BOIS de 15h30 à 17 la place est à 5€.

LOTO À LA FERME : des lots gastronomique qui y seront a gagner de 14h à 18h la participation est à 3€, Ferme Meulemans - La Grande Malpougère 72320 SAINT-JEAN-DES-ECHELLES.

PIANOCTAMBULE : une performance de piano au Mans pendant 24h avec 12 femmes et 12 hommes ce relayant sur 12 claviers, il commence le 19 à 15h et fini le 20 à 15h, Ecole des Beaux-Arts rue des Fossés Saint-Pierre 72000 LE MANS

CONCOURS DE BELOTE UDOM : Du vendredi soir au dimanche soir, tournoi de Bellotte, Salle Polyvalente 72160 DUNEAU.

MUSÉE SENSORIE : Expérience sensoriel, venait découvrir le monde forestier grâce à des expériences : tactile, sonore ou bien visuelle ou encore olfactive, de 11 à 12h30, maison Carnuta de JUPILLES

Brocantes

Ce samedi : TROC'JARDIN D'AUTOMNE. échange de conseil, astuce, et produit, confection et partage de plat, Organisé par la Mairie en partenariat avec Le Jardinier Sarthois le Madrigal et les bénévoles, gratuit Le Madrigal 83, rue du Docteur Godard à MAMERS.

Ce dimanche : Brocante vide grenier artisanat à St Jean des Echelles et une bourse aux jouets à Spay vous attendent