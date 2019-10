Sorties en Sarthe des 2 et 3 novembre

Samedi 2 novembre

Visite contée aux chandelles au Château d'Avoise de 18h30 à 19h30. Réservations obligatoires au 06 03 84 78 07. Une visite à 8€ pour les adultes et 4€ pour les enfants.

Fête du pommé à la salle polyvalente de Joué-L'Abbé à partir de 14h et c'est gratuit.

Basket et le MSB qui reçoit Monaco pour le compte de la 7e journée de Jeep Elite à la salle Antarès. L'ouverture des portes est à 17h30 pour le match espoir qui a lieu en ouverture. Les places vont de 5,5€ à 32€.

Montfort-le-Gesnois se met à l'heure de la moto ce week-end. Une exposition de motos est organisée à la salle polyvalente Anthony Delhalle. L'entrée est gratuite.

Ce samedi c'est l'ouverture du festival Bebop au Mans et dans plusieurs villes du département jusqu'au 9 novembre. Avec notamment ce samedi, BRIGITTE FONTAINE & OWA, à l’Espace Saugonna de Mamers, à 20h30, 12 à 24€

Fièvre du samedi matin, par les ENSEMBLES OFFRANDES, à La Fonderie, 11h, et c’est gratuit

BONOME TÊTARD & LES CANCRIÉS, à La pince à vélo de Téloché, 20h, entrée libre

“Thermostat 7” par Béatrix, spectacle de clown à partir de 8 ans, au Val de Vray de St. Saturnin, à 20h45, tarifs de 4 à 8€

Dimanche 3 novembre

L'arche de la Nature fête la pomme et la chataigne ! C'est de saison, et de nombreuses animations seront proposées à partir de 14h. L'accès est libre tout au long de l'après-midi.

Le club VSF Handball de la Ferté-Bernard organise son loto ce dimanche. Les cartons sont à partir de 3€ pour gagner entre 20 et 600€. Ca se passe à la Salle Athéna, avenue Charles de Gaulle à partir de 14h.

Dans le cadre du BeBop Festival : ALA.NI, Théâtre de la Halle au Blé, à La Flèche, à 18h, tarifs de 7 à 18€

Brocantes

Bourse aux Cartes postales et Timbres du Secours Catholique, 32 rue de la Mission, ce samedi de 14h à 17h

Samedi et dimanche : bourse aux jouets et puériculture, à la salle polyvalente de Vaujoubert, à Rouillon

Dimanche,

Bourse aux jouets et vêtements à Ecommoy, à la salle des fêtes

Bourse aux jouets également à Sargé-lès-Le-Mans

Enfin, brocante à Vibraye, toute la journée, dans le bourg et à la salle polyvalente