Sorties en Sarthe des 20 et 21 juillet

SAMEDI

L’Abbaye Royale de l’Epau met à l’honneur la broderie d’art, dans le cadre d’une initiation. Cette animation ne requiert aucune formation préalable et est ouverte à toutes personnes souhaitant se plonger dans l'univers de la broderie le temps d’un après-midi. À Yvré l’Eveque, de 14h à 18h. Prix d’une entrée à l’Abbaye.

Le festival des arts de la rue « La belle virée » marquera sa 4ème et avant-dernière étape à Fercé sur Sarthe. Théâtre de rue, jonglage, trapèze, danse, musique, magie… un rendez-vous gratuit tout public, au Bois Laurent de Fercé sur Sarthe, à partir de 18h30

Festival À Tout Bout d’Champ proposera pour sa 3ème édition JAHNERATION (reggae rap) + LES YEUX DLA TÊTE (ch. fr. swing) + MANUDIGITAL (digital reggae) + JIVE ME (electro swing) + MYSTERY CHORD (reggae ska rap rock), Chantenay-Villedieu, 17h-3h30, tarifs de 10 à 12€ et gratuit pour les - de 12ans)

Les Veillées vous proposent deux concerts ce samedi avec BENOIT POMPEO (pop rock) + “Le voleur de couleur” HDW (slam rap), c’est à l’école Paul Langevin d’Allonnes, dès 18h30, banquet à réserver 4€

En concert, HERON & DUVAL (groove & blues) sera à la Guinguette de la Gèmerie d’Arnage à partir de 19h, entrée libre

Le spectacle “Des mots en l’air” de la Cie Fouxfeuxrieux (sp. > 3ans) vous attend à l’Île Moulinsart, Fillé sur Sarthe, à 16h et c’est gratuit

Tout le week-end, Neuville sur Sarthe organise les 3 jours de Neuville, avec loto, bal banquet, bric à brac, expositions, fête foraine et feu d’artifice. De 19h à 21h ce samedi, de 6h30 à 18h00 ce dimanche, au terrain communal, route du vieux moulin.



DIMANCHE

La Frénésie (dj set), LES TONTONS BRINGUEURS à l’ancienne piscine de Fresnay sur Sarthe, de 14h à 20h et c’est gratuit

JACO PARMENTIER (jazz), sera en concert à La Cave à Bières, St. Léonard des Bois, concert l’après-midi entrée libre

Les rendez-vous Musical Estival propose ce dimanche DAVID HARLÉ (violoncelle) & MARIE JOSÉ DELVINCOURT (piano), c’est à 16h30 au Prieuré de Mayanne, à Dangeul, tarifs de 13 à 25 €

Les Beaux Dimanches après-midi invite pour un concert LA GÂPETTE (musette n’roll), au Domaine du Gasseau de St. Léonard des Bois, à partir de 16h30 et là aussi c’est gratuit.

Visite à Asnière sur Vègres autour de tout ce qui fait la richesse de la commune : rives ombragées, vieilles maisons du XVème siècle, manoir de la cour du XIIIème, château, pont pittoresque... Sans oublier les peintures murales médiévales de la petite église paroissiale qui ont fait la notoriété du village. Rendez-vous 2 rue du lavoir, à 15h30. Tarif unique de la visite 4€, 20 inscrits minimum.



Brocantes

Ce samedi, trois bric à brac et brocante, à la Ferté Bernard et à Lombron, mais aussi au Grand-Lucé où vous trouverez une brocante vélo et vintage, de 13h à 17h.

Ce dimanche, grand vide-grenier au Lude, de 8h à 18h, place du champs de foire

D’autre bric à brac à Moncé en Saonois, Montval sur Loir et Parigné l’Eveque

Si vous organisez des evenements en Sarthe n'hésitez pas à nous transmettre les détails sur rcfsarthe@rcf.fr, ou en nous appelant au 02 43 76 00 88. Vous trouverez un relais sur cette antenne !