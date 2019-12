Sorties en Sarthe des 21 et 22 décembre 2019

Samedi 21 décembre.



Samedi après-midi, Pierre Perrono vous propose de devenir graffeur ! L’artiste propose un atelier découverte pour manier la bombe de peinture, place de la République au Mans. Vous pourrez également personnaliser vos différents tissus, t-shirt, sweat-shirt ou sac, avec des motifs de Noël. C’est grauit si vous ramenez vos vêtements ou tissus, 5€ pour un t-shirt acheté sur place.



La société secrète de l’Office du tourisme de La Ferté Bernard recrute pour mener l’enquête afin de savoir si la Velue reviendra en 2020. Ce jeu sur mobile, gratuit et accessible à tous, il vous emmènera dans la ville pour assurer sa protection. Pour rejoindre la brigade des enquêteurs, prenez contact avec l’office du tourisme de La Ferté Bernard au 02 43 71 21 21 ou sur internet sur tourisme « tiret » la ferté bernard point fr www.tourisme-lafertebernard.fr



La Visitation aura un programme chargé ce samedi après-midi. Dame de Caro, auteure, compositrice et interprète mancelle se produira au Cloître de La Visitation avec le pianiste Christian Bidal dans un répertoire jazz, blues, soul et pop. C’est à 15h et 17h en accès libre.



« Murmure de la Terre » c’est un spectacle de la compagnie « Le souffle des livres » autour d’histoire qui donnent envie de prendre soin de la Terre. C’est à la médiathèque Jean d’Ormesson à La Ferté Bernard à parti de 15h en accès libre.



Concert Gospel Harmony Voices 72 Samedi 21 décembre 2019 à 20h 30 à l’église Saint-Liboire au Mans. L’entrée est à 12€ et gratuit pour les moins de 10 ans.



Dimanche 22 décembre.



La Distillerie du Sonneur reçoit Guillaume Ferrand, auteur d'origine Sarthoise qui publie son premier roman, La Bouteille de Goutte. Vous aurez l'occasion d'échanger avec lui lors d'une rencontre dédicace de 15h à 18h. La distillerie sera quant à elle ouverte de 14h à 19h.



Comment le père Noël pouvait rencontrer des milliers d’enfants en une seule journée ? Et bien sachez qu’il n’est pas tout seul ! Le secret sera dévoilé au théâtre de la Bertoche, rue de la Bertinière à 16h et les places sont au tarif unique de 8€. Pensez à réserver au 02 72 91 35 29.



Ce dimanche après-midi également, vous aurez la possibilité de partir à la découverte du quartier Saint-Pavin avec la Miason du Pilier Rouge. Découvrez l’histoire de ce village devenu quartier du Mans, où étaient installés les maisons de tisserands de la Sarthe. Rendez-vous à la Maison du Pilier Rouge à 15h, une visite entre 4 et 6€.



Concert pour célébrer la nativité, avec Choeur de fêtes et l’atelier voix de la maison Saint-Julien, service formation permanente Dimanche 22 décembre 2019 à 15h 30 en la chapelle des Soeurs de l’Enfant-Jésus au Mans.



L’Opéra National de Russie – Astrakan enchante le Noël du Mans ce dimanche pour jouer le Casse Noisette. Emblématique de Noël, cet opéra se joue à Antarès ce dimanche à 16h et il reste des places disponibles de 39 à 65€ ! Réservez en appelant au 02 43 84 67 00.



Ne pas oublier le voyage lumineux de Le Mans Sonore à l’Abbaye Royale de l’Épau. l’accès reste gratuit à partir de 18h pour les dernières entrées possibles à 19h15. Attention, il n’y aura pas d’illuminations les 24 et 25 décembre, ainsi que pour le Nouvel An les 31 décembre et 1er janvier.





Marchés de Noël.



Dans le département aussi on organise des marchés de Noël aux saveurs gastronomiques et artisanales. À Courcemont de 15h30 à 22h, place Jules Terrier. Un feu d’artifice mettra un point d’honneur à cette soirée du 21 décembre.

Le lendemain, dimanche 22 décembre, c’est Saint-Rémy des Monts se met à l’heure de Noël. Son marché, place de l’Église de 15h à 19h vous donnera de bonnes odeurs de Noël.





