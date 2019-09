Sorties en Sarthe des 21 et 22 septembre 2019 - Journées européennes du patrimoine

SAMEDI

Démarrons avec un escape game ! "La chef d'orchestre a perdu ses partition ! Vite le concert approche !" Votre mission : retrouver les partitions égarées en 50 minutes. Séances à 15h, 16h et 17h. Sur réservation, et gratuit. C’est à la Halles de Bonnétable, Place d'Armes. Renseignements : 02 85 29 19 38 ou emd@mainesaosnois.fr

LIVRES EN FÊTE à Beaumont sur Sarthe. Au programme : rencontre avec les auteurs, foire aux livres, scrabble, dictée, quiz, conférence sur l'Égypte, atelier musical. Programme complet en téléchargement. Entrée libre. Organisé par Le Lion et le Pélican, le Théâtre du Haut Maine et la bibliothèque de Beaumont-sur-Sarthe, de 11h à 18h

Le déjeuner champêtre du comice agricol de Mamers, avec Au menu : Kir offert Cornet de jambon Pavé de bœuf au barbecue et gratin dauphinois. Fromages pâtisseries et café. Tarifs : 19€ par adulte et 10€ par enfant. Au programme également danse, animation musicale et jeux gonflables, dès 12h.

Concert à Saint-Ulphace, avec le duo Marty pour un concert-lecture tous publics, de 20h à 22h et c’est gratuit.

Soirée de concerts avec KO KO MO, L.E.J, CHILLA et CHARLOTTE ADIGÉRY. Avec en première partie la sarthoise INEIGE. C’est aux Quinconces à 18h30, et c’est gratuit, dans le cadre de Superforma

Le SCRATCHOPHONE ORCHESTRA et les LES HURLEMENTS D'LÉO seront à l’espace Saugonna de Mamers. C’est à 20h30 et c’est gratuit

“Le défi des Candis” avec la troupe sarthoise de théâtre d’improvisation, Les Candi’Ratons, à L’Épicerie sur le Zinc, 21h, entrée libre, au chapeau

DIMANCHE

Musique anglaise à la Chapelle de la Visitation, à 17h au tarifs de 4€ et 8€

L’HARMONIE MUNICIPALE DE MAYET se produira au Kiosque du Jardin des Plantes, au Mans, dès 16h pour un concert gratuit

LE HOT CLUB DU MANS pour du swing, jazz manouche, à l’église St. Jouin de Nogent le Bernard, 17h et c’est gratuit 0€

“Portrait(s) ou Voyage en pays ordinaire” Cie Oh!, du théâtre de rue, à Viré en Champagne. Rendez-vous à 15h et c’est gratuit



Spéciale Journées du Patrimoine

Un mot sur l’énorme week-end qui nous attend, il y aura des découvertes à faire aux 4 coins de la Sarthe.

Au Mans, retenez notamment la traditionnelle mais incontournable visite de l’évêché, par le père Paul-Antoine Drouin. Toujours beaucoup de succès pour ce rendez-vous alors pensez à vous inscrire.

Au Mans toujours, le site de la SNCF, dans le quartier de Pontlieue vous ouvrira ses portes pour, si l’envie vous prend, prendre les commandes d’un train sur simulateur.

Misons encore sur le rail, avec cette balade gratuite sur la rive gauche de La Flèche, uniquement le dimanche de 10h à 12h, avec des surprises durant le voyage. Rendez-vous au camping de la Route d’Or, à La Flèche

À Fresnay sur Sarthe, château, église et presbytère vont attendent pour des visites thématiques, notamment une spécialement conçue pour les enfants, ou encore « Fresnay en 20 morceaux » qui vous invitera à parcours les quartiers de la ville et les vitrines des commerçants, avec de belles histoires à la clef. Samedi et dimanche de 9h à 18h

Les églises de la Sarthe seront très nombreuses à ouvrir leurs portes. Ce sera le cas de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption, à Sillé-le-Guillaume. Ancienne collégiale du château, située dans sa basse-cour, aujourd'hui église paroissiale, une riche histoire y est inscrite et cette visite gratuite sera possible de 9h à 19h tout le week-end !

Brocantes

Un rapide coup d’oeil sur les brocantes, uniquement le dimanche avec de quoi chiner au Mans, dans le quartier Université, rue Jacques Brel et également dans le quartier Gazonfier.

D’autres occasions de faire des affaires à Beillé, Guécélard, La Chapelle-Huon, la Chapelle-Saint-Fray, La Flèche, Saint-Gervais-En-Belin et Thorée-Les-Pins !