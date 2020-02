Sorties en Sarthe des 22 et 23 février 2020

Samedi 22 février 2020



Ce sont les vacances scolaires, alors on vous propose d’emmener toute la famille à la patinoire de la Visitation. Ouverte à partir de 14h à l’intérieur de l’ancien couvent, les enfants pourront patiner. C’est à partir de 14h ce samedi et 15h le dimanche entre 3 et 5€.



Pour les amateurs des jeux vidéos, la Médiathèque des Saulnières organise une session découverte des manettes pour tous, novices et confirmés. C’est à la médiathèque donc, 239 avenue Rhin et Danube à partir de 14h30. C’est gratuit, mais pensez à vous inscrire au 02 43 14 55 20.



Vous souhaitez découvrir la magie de l’alambic alors qu’il fonctionne ? La Distillerie du sonneur vous propose une visite guidée pour tout savoir sur son histoire… et en goûter les réalisations… avec modération bien sûr. La visite alambiquée, c’est ce samedi à 15h, 6€ par personne. Réservez au 02.72.91.56.74



Apprendre l’histoire du Mans, en partant d’un parcours dans le centre historique médiéval et admirer les structures toujours existantes. La visite se poursuivra autour des traces archéologiques de la vie quotidienne médiévale au musée Carré Plantagenêt. Rendez-vous à la Maison du Pilier Rouge, dans le centre historique à 15h. Les tarifs vont de 4 à 6€.



Et pour la journée de dimanche, nous resterons dans une ambiance médiévale...



Dimanche 23 février 2020



Le château de Montmiral organise une nouvelle journée de découverte autour du château, de histoires du lieu et pauses gourmandes. Les différents forfaits proposés vont entre 4 et 15€.



Mélomanes et amateurs de bandes dessinées ont rendez-vous ce dimanche à la Maison Pour Tous Jean Moulin. Le 13e salon du disque et de la BD se tiendra de 9h à 18h en entrée libre.



Brocantes



Allonnes, salle Jean Carmet, et Guécélard, dans le centre et autour de l’église.