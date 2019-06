Sorties en Sarthe des 22 et 23 juin 2019

SAMEDI

Hormis la fête de la musique, ce Week-End c’est la St Jean, la commémoration de Jean le Baptiste, l’annonciateur de Jésus. A cette Occasion, les traditionnels Feux de la Saint-Jean seront tirés dans plusieurs communes de Sarthe, comme à la Chapelle St Fray, ou un spectacle et un repas sont proposés en plus du feu d’artifice. La soirée commencera à 20h, l’entrée est au prix de 5# pour les adultes, et de 3€ pour les enfants.

Toujours pour la Saint Jean, Saint Cosmes en Vairais prépare un grand défilé qui se mettra en marche à partir de 21h30. Le défilé sera suivi d’un bal, qui verra les feux aux premières loges ! De quoi boire et manger sera à disposition sur place, L’accès à l’evenement est totalement libre.

Le concert du Chœur de l’Université du Mans, dirigé par Evelyne Béché, aura lieu le samedi 22 Juin, à 20h30, à l’église Ste Thérèse du Mans, boulevard de la Fresnellerie. Au programme, reprise des classiques de Haendel, Schubert et Mozart. L’entrée sera au chapeau.

Le Centre culturel Athéna de la Ferté Bernard accueillera Vanessa Lilian Thulâme et ses élèves de théâtre à 20h pour une représentation de leur pièce "Rencontre, et vous". L’entrée est au chapeau.

Toujours à la ferté bernard, le centre des arts martiaux vous ouvrira ses portes, pour une après midi découverte de 14h à 18h. Les deux professeurs de Capoeira, art martial dansé brésilien, vous accueilleront pour vous initier à cette pratique centenaire.

LA médiathèque Louis aragon du Mans verra se dérouler le dernier spectacle d’Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux dès 15h. Un voyage musical et participatif qui emmène le spectateur sur le pont d’un bateau, dans des voyages au quatre coins du monde... L’entrée est gratuite.

Pour conclure sur ce samedi, Le théâtre de la bertoche proposera la dernière pièce de comédie de René Obaldia, la "Classe Terminale". La pièce commencera à 20h30, l’entrée est au tarif adulte de 10€, et au tarif enfant de 4€



DIMANCHE

Ce Dimanche, c’est la JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ainsi que la JOURNÉE DES MOULINS ET RIVIÈRES. Plusieurs moulins et communes Sarthoises se prêteront donc au jeu.

Tout d’abord de moulin de Montchenou, à Vance sera ouvert de 10h à 18h pour des visites et déambulations, en entrée Libre

Ensuite le moulin de la Coursure de Fresnay proposera de nombreux evenements pour petits et grands. Un concours de dessin, une visite sur l’histoire du Moulin, des expositions artistiques ainsi que l’ouverture d’une guingette éphémère sur l’eau. Le moulin proposera donc ces activités de 14 à 20h, l’ouverture est gratuite et ouverte à tous publics.

Toujours dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, une promenade aura lieu à sillé le guillaum à partir de 15h30. Armé d’un bâton de pèlerin, le conteur Hoël nous emmènera dans les rues de la ville, à la découverte de son histoire, à travers des contes, des fables ou des anecdotes. L’entrée est gratuite.

Pour finir sur cette JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS et des Moulins, la ville de Saint Cosmes en Vairais proposera de 10h à 18h un atelier de rencontre avec la nature, ainsi qu’une porte ouverte de l’écomusée "La grange aux outils". L’accès aux évenements est gratuit.

L’espace Verno Vici de Saint Cosmes en Vairais vous propose un Renc’Art (ART) pour les veillées à l’ancienne, un spectacle de chants et musiques traditionnelles locales. Les textes parlent de la vie rurale ancienne, et seront chantés en Meniot, un langage patoisant Sarthois. L’occasion de s’initier à un langage qui se perd tout en profitant de la musique. C’est donc à partir de 16h, l’entrée est gratuite.

La Chapelle Ste Cécile de la commune de FLEE accueillera le trio de Jazz ERIC LUTER pour un concert dès 17h. L’entrée sera au chapeau.

LE Choeur d’Orphée donnera un concert à la chapelle de l’Oratoire, rue montesquieu au Mans. Le thême, un Hommage au compositeur italien Giuseppe Verdi, qui débutera à 15h. L’entrée est au plein tarif de 13€, et au tarif réduit de 8€