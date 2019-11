Sorties en Sarthe des 23 et 24 novembre

Samedi 23 novembre



L’événement qu’il ne faut pas manquer ce samedi, c’est bien sûr la porte ouverte de la radio demain samedi. A partir de 9h, on vous accueille dans les locaux de la radio. A 10h, vous pourrez assister à une émission spéciale en direct. L’après-midi, on vous fera visiter la radio en expliquant le rôle de chacun. Vous pourrez aussi participer aux différents ateliers radio jusqu’à 18h.



Pour ceux qui cherchent leur voix, vous pouvez devenir animateur ou technicien à la radio. Pour tous les détails sur les formations après le bac, il y a le salon Studyrama au parc des expositions du Mans. C’est de 9h30 à 17h et l’entrée est gratuite.



Tentez de réduire vos déchet pour le bien de la planète avec Grain de Pollen. L’association vous propose de trouver des alternatives aux emballages qu’on trouve dans la cuisine. L’événement eco-responsable se passera de 14h à 17h au siège de l’association, lieu-dit Guédon à Beillé.



La Maison du Pilier Rouge vous fait découvrir les mancelles. Ces habitations typiques du Mans fleurissent à partir du 19e siècle au Mans. La visite débute à 15h au Pilier Rouge entre 4 et 6€. Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service tourisme et patrimoine de la ville du Mans au 02 43 47 40 30.



Le Pays d’art et d’histoire poursuit sa mise en valeur du patrimoine de la vallée du Loir par les travaux du service patrimoine de la région. Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes de Vouvray-sur-Loir pour des visites de caves et un échanges avec des professionnels de la vigne.



Ouverture du Marché de Noël du Mans demain samedi ! Et dans le cadre de cette ouverture, la compagnie Remue Ménage donne vie à des marionettes maritimes. Petits et grands en auront plein les yeux Place de la République au Mans et c’est gratuit de 16h30 à 17h15.



Un peu de sport avec le MSB qui recevra Strasbourg samedi soir à la Salle Antarès pour le compte de la 10e journée de JEEP Elite. Les places vont de 5,5 à 32€ selon la zone, le match est à 20h30, 17h30 pour le match Espoir en ouverture de la soirée.



Dimanche 24 novembre



Pour changer son mode de vie et développer l’entraide locale, le restaurant Café Kanelle de Cogner organise un déjeuner découverte à 12h. Toutes les informations et réservations se font au 06 07 42 73 16 ou à transiperche72.org



L’ambiance des fêtes de fin d’année arrive dans le département avec de nouvelles animations autour du Marché de Noël du Mans, place de la République. La fanfare Takasouffler propose de découvrir des musiques du monde autour de l’accordéon. On pense évidemment à l’équipe de l’émission « Un air d’accordéon » qui portera une oreille attentive à cette performance ! C’est en accès libre bien sûr de 15h à 18h.



La commune de Beaufay profite de ce week-end également pour organiser son marché de Noël dans sa salle polyvalente, en accès libre toute la journée.



L’harmonie des chemins de fer du Mans donne son concert d’hiver ce dimanche à 15h30. L’entrée est libre et cela se passe à l’Église Saint-Martin de Pontlieue, avenue Jean Jaurès.



Point spécial Radio Don 2019