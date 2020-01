Sorties en Sarthe des 25 et 26 janvier 2020

Samedi 25



Soirée 100% Filles avec RUN RONIE RUN, Le Local à Bières, Arnage, à 19h, 5€, avec une consomation offerte.



Théâtre Tuffé organise un atelier pour découvrir la pratique théâtrale amateur en famille. Partagez un après-midi autour d'ateliers ludiques et conviviaux. De 14h à 17h, à partir de 6 ans. 5€ par personne. Inscription obligatoire.



SONA JOBARTEH (musique d’Afrique de l’Ouest) et LOLA BAÏ en concert, salle Rabelais de Changé, à 20h00, tarifs de 12 à 19 €



ÉCLOSION, musique d’improvisation du trio Solinca Moberland Coutable, au Bateau Lavoir, à 20h entrée libre



MARDI GRAS pour du folk, musique traditionnelle, à La pince à vélo de Téloché, à 20h, au chapeau



Le Mans Cité Chanson (ch. fr.), Les Saulnières, 20h30, 5€ (0€ - 12 ans)



MSB/NANTERRE se jouera le samedi 25 janvier à 20h00 à la salle Christian Baltzer à Antarès pour le compte de la 20ème Journée de Jeep ELITE. Ouverture des portes à 17h00 pour le match Espoirs. Tarifs de 8 à 32€.



Dimanche 26



ÉRIK TRUFFAZ & SANDRINE BONNAIRE, Chorus Sc. de Jazz, 15h & 18h, 20/30€ avec RCF Sarthe.



“Spectacle Rencontres”, Dans le cadres des 17èmes Rencontres chorégraphiques, des écoles de danse locales viennent sur la scène de Saugonna de Mamers ! à 15h, tarifs de 2,5 à 5€ Infos et réservations à l'Office de Tourisme au 02 43 97 60 63