Sorties en Sarthe des 26 et 27 octobre 2019

Samedi 26 octobre

Deux expositions viennent d'ouvrir leurs portes au Mans. Piano-piano, une rencontre entre l'art et la Gastronomie. C’est au "Lieu" à deux pas de la Maison du Pilier Rouge dans la Grande Rue au vieux-Mans et c'est gratuit.

Découvrez également l'exposition temporaire "Le Mans 66, une course, un film" au Musée des 24 Heures du Mans, ouvert de 10h à 18h, pour découvrir les coulisses du tournage du film Le Mans 66 au cinéma le 13 novembre. Le Musée des 24 Heures, c'est à côté de l'entrée du circuit, 9 place Luigi Chinetti et l'entrée est à 8,5€.

Plusieurs sorties mycologique, à la découverte des champignons sans cueillette, pour les Sarthois. La première à Vibraye en compagnie de mycologues qui vous donnent rendez-vous à l'office de tourisme. La seconde se tiendra à Jupilles avec un agent de l'ONF au départ de la Maison de l'homme et de la forêt. Les deux sorties démarrent à 14h30, entre 5 et 7€ par personne. Une troisième sortie est prévue à Montfort-le-Gesnois, 14h à l'Espace Nature Sensible (ENS) et c'est gratuit.

Train de la Citrouille à Beillé, organisée par la Transvap à 14h. Balade touristique dans les environs. Tarif non communiqué

Exposition : Découvrez la magie du bleu. S'il n'est pas toujours présent dans le ciel en cette saison, il le sera sur les tissus teints à Asnières-sur-Vègre à partir de 14h. Ca se passe au 6 rue du Temple, tarif : 8€.

Ce week-end sera aussi sportif avec le Pôle Européen du cheval d'Yvré L'Évêque qui accueille le championnat amateur de dressage jusqu’à dimanche.

Toujours en sport, mais les chevaux sont vapeurs ! C'est le trophée Inter-Ecurie qui se tient au Mans samedi et dimanche. GT, Protos, monoplace, superkart ou encore TwinCup, la course de Twingo parcourront le circuit Bugatti. Samedi (8h45-18h) et dimanche (9h10-17h35) entre 9h et 18h et l'entrée est gratuite pour cette course.

“Bla Bla! Coco! Lulu! » conte de Yannick Lefeuvre, pour les enfants de 0 à 3 ans, au Théâtre du Passeur, c’est à 10h30, suivi dans l’après-midi de “Pompon! Pom! Pom! Pidou!” pour les 4 à 7 ans) à 17h. Tarifs de 6 à 8€

Dimanche 27 octobre

C'est la pleine saison, on approche d'Halloween d'ailleurs, les potirons fêtent l'automne au Jardin Potager de Bonnétable. Plein d'animations sont au rendez-vous, et c'est gratuit

Dimanche médiéval ! Les rendez-vous du Moyen-Age d'Asnières sur Vègre reviennent pour leur dernier rendez-vous de l'année 2019, 6 rue du Temple, entre 4 et 6€. A Montmirail également, le château propose des visites interactives pour suivre, non pas Hubert ou Béatrice de Montmirail, mais de suivre les pas de Dame Aliénor Gouët. Réservation par mail pour ces visites interactives, entre 7 et 10€ et les places sont limitées

Se poursuivent aussi les manifestations sportives du samedi avec le championnat amateur de dressage au pole européen du cheval ainsi que les Inter Ecuries sur le circuit Bugatti, des entrées gratuites à chaque fois

“Promenade avec les Plantagenêt” Cie des Gens pluriels. Spectacle de théâtre historique, à partir de 7 ans, Carré Plantagenêt, 15h, tarifs de 4 à 6€

Brocantes

Ce samedi, bourse aux vêtements et jouets organisée à la Chartre-sur-le-Loir, de 9h à 18h, à la salle multi-activités, avenue des déportés.

Dimanche, Vide Grenier de Melleray de 5h30 à 18h30 le dimanche 27 octobre. Restauration et buvette sur place.

30ème Bourse des collectionneurs, à Connerré, de 9h à 18h. Entrée 2€