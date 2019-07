Sorties en Sarthe des 27 et 28 juillet 2019

SAMEDI

CARAVELLE (folk), Guinguette de la Gèmerie, Arnage, 19h, 0€

“Le grand voyage d’Alice” Kamin’Art (th. & kamishibaï > 4ans), Le Lapin Blanc, 16h au chapeau

Les Veillées // “Per Milena” Céline Villalta (spectacle musical) + goûter, Etablissement Public de Santé Mentale, Allonnes, 15h30, 0€

Repas fête du village d’Avoise : réservation pour le coucous au 06 32 06 10 84 ou au 06 16 20 17 21 - Retraite aux flambeaux vers 22 h 30, - Feu d 'artifice, à la Plage, - Bal. C’est place des Deux Fonds, à partir de 19h

Portes ouvertes au musée Campagne Rétro de Souvigné sur Sarthe. Le musée est ouvert gratuitement avec visite guidée. Différents ateliers de fabrication et démonstration permettront de se replonger dans des pratiques de la vie quotidienne à la campagne dans un passé récent. -Fabrication et cuisson du pain dans un four traditionnel(11h et 16h), mise à disposition de jeux anciens. Visite de 10h à 18h, au lieu dit La Courbe.

Randonnée pedestre semi-nocturne à Saint-maixent. 2 parcours sur St Maixent, plateau repas à l'arrivée à la salle des fêtes sur réservation. C’est à 19h ce samedi, RDV Cour du Logis de Saint Maixent.

Cluedo géant ! Venez mener l'enquête au château de Courtanvaux. Ce jeu de piste à travers différentes pièces du château vous permettra de découvrir ou de redécouvrir Courtanvaux de manière ludique et interactive. Ce samedi à 20h mais aussi ce dimanche à 15h. Payant. Sur réservation.

Enfin, un mot de sport avec le retour du football. LE MANS FC reçoit le RC LENS au MMArena en ouverture de la saison 2019/2020 de Ligue 2. Déjà 16 000 places de vendues. Rendez-vous demain à 15h. Tarifs de 7 à 25€.



DIMANCHE

Les concerts de la Visitation // Quintette de Schubert (Schubert), Abbaye de l’Épau, Yvré l’Évêque, 18h, 4/8€ (0€ - de 12ans & chômeurs)

Les Beaux Dimanches après-midi // TANKUS THE HENGE (rock jazz), Domaine du Gasseau, St. Léonard des Bois, 16h30, 0€

“Square de la fontaine” Cie du Butor (sp. > 6ans), Île Moulinsart, Fillé sur Sarthe, 16h, 0€

Les dimanches de Gréez accueilleront les visiteurs ce dimanche de 14h30 à 18h à l'espace archéologique Jean Jousse. Accueil, visite, initiation à l'allumage de feu de la préhistoire au moyen-âge. RDV gratuit

Grande Fête champêtre et Grand Vide Greniers de Saint Léonard des Bois : marché du terroir et producteurs locaux, métiers anciens et artisanat d'art, guinguette à partir de 13h, repas campagnard - toute la journée. entrée libre.

Cette balade-découverte inédite vous permettra de découvrir trois lieux privés emblématiques de la Petite Cité de Caractère de Montmirail. Rendez-vous place du château. Réservation obligatoire auprès du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77. C’est à 15h

Spectacle avec « Allez les filles ». Suite à un licenciement, 4 amies se lancent un défi, créer leur start up : Allez les Filles ! Place à leur passion commune : la chanson. Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : une chanson pour chaque occasion. Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des moments inoubliables. C’est à Villaine sous Malicorne, à la salle des fêtes. RDV à 20h30 et c’est gratuit.