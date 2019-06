Sorties en Sarthe des 29 et 30 juin 2019

SAMEDI

Oratorem, c’est l’histoire d’un homme qui écrit une lettre sur son vélo. La croisée du théâtre de proximité et du cirque minimaliste, un seul en scène pour une poignée de spectateurs privilégiés, dans le cadre du festival Le Mans fait son Cirque. 2 représentations ce samedi à 12h et 19h. Tarifs : 4 à 8€. Formule famille à 10€

D’autres spectacles animeront le festival jusqu’à dimanche. Info et résa sur www.lemansfaitsoncirque.fr

A Jupilles, rendez-vous autour de la danse. Dès 17H00, ouverture au public de l'atelier "Créer sa danse" avec le "Parcours Corps en Marche, Corps Dansant". L’occasion de découvrir le spectacle en résidence « Traversée », de Gaëlle Guéranger. C’est à la maison de la forêt Carnuta, entrée libre sous réserve d’adhésion à l’association.

SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS vous invite aux Gourmandises de St Denis. Produits locaux, Marché du Terroir Repas champêtre Animations, concert et bal PLACE DE LA MAIRIE, à partir de 18h, accès libre.

La médiatèque Louis Aragon, ouvre ses portes aux ateliers de lecture à voix haute et de création radiophonique proposés par la compagnie de théâtre l'Atelier Hors Champs. De 10h à 13h ce samedi, et c’est gratuit.

Autour de la poésie et du principe du Plié / Déplié, le spectacle « ORIGAMI, éclats performatifs » est une œuvre qui s’organise autour de rendez-vous dans les plis et replis des espaces investis de l’Abbaye royale de l’Epau. Danseurs, acteurs et musiciens formeront ce spectacle qui s’inscrit dans les lieux patrimoniaux. Attention, en raison des conditions météo difficiles, l’horaire de la représentation est repoussé : elle démarrera ce samedi soir à 19h. Tarifs : Droit d’entrée à l’abbaye : de 3€ à 5,50€ / 13€ famille (4 personnes) et gratuit pour les – de 10 ans

Fillé sur Sarthe organise son Saturday night fever. Musique des années 80 à aujourd’hui avec apéritif dînatoire, bar et restauration supplémentaire possible sur place. Entrée au tarif de 10€ dès 19h. C’est à la Guinguette, rue du canal.



Concerts

Les groupes LA P’TITE SŒUR, LES PIRATES, GOLDEN PARACHUTE et RONAN RONAN vous attendent à Bouloire dès 18h, pour le Festival Bilurfest’, entrée gratuite

Apéro Concert au V&B de la Ferté Bernard. avec le groupe Red Cash.

Entrée libre dès 18h

Avec Superforma, et dans le cadre de Le Mans fait son cirque, le concert du groupe « des Lions pour des Lions ». Concert nocturne de 23h30 à 0h30, promenade Newton. Gratuit pour tous publics.

Bafang, duo Afro-Rock, Promenade Newton au Mans, entrée gratuite dès 0h00, dans le cadre de Le Mans fait son cirque