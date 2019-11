Sorties en Sarthe des 30 novembre et 1er décembre 2019

Samedi 30 novembre

Loisirs et Solidarité des Retraités organise sa porte ouvertes ce samedi également. De 10h à 18h, découvrez les activités et initiatives des bénévoles de l’association avec une tombola tout au long de la journée. Ca se passe au 12 rue Béranger au Mans en accès libre.

Amoureux de spiritueux, rendez-vous à La Ferté-Bernard pour le salon du whisky. L’entrée est gratuite à la cave Le Cellier, 22 rue Delaborde. A consommer avec modération évidemment. Et on salue Pierre-Marie qui consacrait son dernier volet de In Vino Veritas aux whisky français.

Découvrez le théâtre en famille sur la thématique des contes de Noël. C’est pour petits et grands à la salle polyvalente de Tuffé de 14h à 17h au tarif de 5€ par personnes.

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, l’exploitation GAEC Le Grillon à Saint-Célerin vous propose de glaner des légumes non proposés à la vente, mais toujours bons pour réaliser de bonnes soupes. Se faire plaisir avec une bonne soupe, en réduisant les déchets, que des points positifs, c’est de 14 à 17h au Grillon à Saint-Célerin et l’accès est gratuit.

Mademoiselle Lamotte a été retrouvée assassinée au château Haut Éclair de Nogent-le-Bernard. La CDC Maine Saosnois et Kemp Murder Party vous propose de participer à ce cluedo géant pour résoudre l’enquête. Le début des investigation se fera à 14h30 samedi pour une enquête de 3 heures au prix de 5€. Les détectives ont rendez-vous au cha^teau Haut Eclair, Rue basse de Nogent-le-Bernard.

50 ans après Niel Armstrong et Buzz Aldrin, voyagez sur la Lune ! C’est la thématique du concert de l’orchestre d’harmonie des Alpes Mancelles ce samedi soir. Ca se passera à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe, et l’entrée est à 5€.

Sur le week-end

Le salon du vin et de la gastronomie prend place au parc des expositions du Mans. A consommer avec modération bien sûr, l’étape mancelle de ce salon fera la part belle aux production artisanales gastronomiques et viticoles. L’escapade gourmande se dégustera samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h à 5€ sur place ou 4€ en achetant son billet sur internet et gratuit pour les moins de 16 ans.

Au Mans, les festivités de Noël ont démarré avec le lancement du marché de Noël. A chaque week-end ses animations, et pour demain samedi, la compagnie Brimborions animeront la Place de la République à 17h et 18h45 pour deux performances d’une heure. C’est gratuit et en accès libre.

La Ferté-Bernard se met également à l’heure de Noël ce week-end. Dès 11h, plusieurs animations pour petits et grands seront proposées dans différents quartiers de la ville jusqu’à 18h, gratuit et accessible à tous.

Dimanche 1er décembre

Le grand orchestre du Kazi Classik vit la musique classique dimanche après-midi à 14h30 pour deux représentations. Ce récital burlesque et loufoque plaira à toutes les générations. C’est gratuit, alors rendez-vous à l’école primaire du 29 rue Montaigu au Mans.

Toujours au chapitre de l’amusement, l’association Poudre d’escampette propose un spectacle de cirque clownesque. C’est logiquement que ça se passera à la cité du cirque Marcel Marceau, 6 boulevard Winston Churchill, gratuitement à 14h30.

Le théâtre municipal de Mamers organise la représentation de la pièce « La Nonna » de Roberto Cossa. C’est à 15h entre 8 et 10€ par personne. Il faut réserver vos place en contactant l’office de tourisme au 02.43.97.60.63

L’organiste Liesbeth Schlumberger se produira dans l’église de La Chartre-sur-le-Loir pour un concert de l’Avent aux notes classiques. Les airs de Widor, Messiaen (Messian) ou encore Bach sortiront de l’orgue. C’est à 17h, en accès libre.

Et toujours au chapitre musical si vous êtes plus proche du Mans, la chorale à coeur joie organise un concert au profit de Habitat et Humanisme Sarthe/Mayenne. Marion Launay au piano et Vincent Cottereau à la direction du choeur lanceront des mélodies laïques et religieuses à l’église Saint-Aldric à 17h, les places vont de 5 à 10€.

Il ne faudra pas non plus oublier LE rendez-vous de ce mois de décembre. Les enfants ouvriront ce dimanche leur première case du calendrier de l’Avent, RCF en fera de même. Un calendrier qu’on a fait tout spécialement pour vous ! Tous les jours, donnez votre avis sur une thématique en lien avec Noël sur notre page Facebook RCF Sarthe.