Sorties en Sarthe des 31 août et 1er septembre 2019

SAMEDI

À l’Arche de la Nature, nouvelle édition de la Color’Run. Cette année, nouveauté avec un TARIF DE GROUPE : à partir de 4 personnes = - 15%. Plein tarif 24€ par personne, dans la limite des places disponibles. Départ à 12h

Les plus rapides auront peut-être fini le parcours à temps pour le concours de pétanque de Saint-Calais, Rendez-vous au plan d’eau, à 14h30

Juste au nord de Saint-Calais, sur la commune de Valenne, vous pourrez passer une soirée autour de jeux de sociétés modernes. Pour tous publics, à la mairie de Valenne, à partir de 20h15

Le festival Les Troubles Ville : concerts, théâtre, art de rue… prendra place à La Passerelle de Connerré, toute la journée.

Direction les bords du Loir maintenant avec le Vignes Vins et Rando, tout est dans le titre. Balade qui s'étend sur le vignoble de jasnières et coteaux-du-loir. Les vignerons vous proposent un parcours inédit au départ de Lhomme, à Loir en Vallée. Tarif unique 6€, degustations à la clef, bien sûr, avec modération !

Pour finir l’été en fanfare, Ballon Saint Mars vous propose une grande fête musicales de 17h00 à 23h00. L’ensemble de ces concerts sont gratuits, et un espace restauration sur réservation, au prix de 12€ sur réservation au 02 43 27 35 30

Séance cinéma plein air organisée au Château de la Forêterie d’Allonnes. Projection du film Dark Shadows, réalisé par Tim Burton, avec Johnny Depp. Ce samedi à 19h30 et c’est gratuit.

Enfin, 1ère édition du festival « Zéro Déchet » à l’île aux planches du Mans. Témoignages, ateliers, rencontres, dans l’esprit du « faire soi-même ». À partir de 14h ce samedi.

DIMANCHE

Les concerts de la visitation vous attendent à Notre-Dame de la Couture pour une autre soirée de ce festival de musiques de chambre. Au programme Schumann, par l’ensemble Gustave, à partir de 17h. Tarifs de 4 à 8€

Renc’Art au Jardin, avec les Churchfitters. Un groupe folk improbable, composé d’un violon endiablé et un banjo funky, basses sur des poëles à frire ou des enjoliveurs - flûte, guitare, mandoline, ukulélé, saxophone, dulcimer, bouzouki… de 16h à 17h et c’est gratuit ! C'est au château du Haut Éclair, à Nogent le Bernard

Les siestes Teriaki, Abbaye Royale de l'Epau, avec pas moins de 5 concerts, de 14h30 à 19h dans de nombreux styles modernes. Un rendez-vous gratuit, route de Changé à Yvré-L’Eveque.

Brocantes

Ce samedi, bric à brac du quartier de Pontlieu, au Mans, mais aussi à Moncé en Belin et St-Calais.

Dimanche,

Bric à Brac des 2 km de Jaurés, au Mans, de 8h à 19h, entre les quartiers St-Martin et Washington.

Vide-grenier avec l’association Familles Rurales de Dollon, place de l’Église, dès 7h00

Mais également à Coudrecieux, Mamers, St Mars d’Outillé, Sceaux-sur-Huisne ou encore Trangé !