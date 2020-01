Sorties en Sarthe des 4 et 5 Janvier 2020

Samedi 4 janvier.



Et pour commencer ce week-end, on va profiter de la fièvre du samedi matin. Alors pas question d’être malade bien sûr. Pierre Girault nous en parlait il y a quelques semaine, ce concert aura lieu samedi matin, à 11h à la Fonderie au Mans. L’entrée est gratuite.



Le musée de Tessé du Mans propose une visite guidée de son exposition temporaire jeux de balles. Depuis la fin du XIXe siècle, les artistes ont mis le sport sur leurs toiles, le musée manceau les a réunies jusqu’au 15 mars. La visite guidée, c’est bien ce samedi, à 14h30 au Musée de Tessé entre 4 et 6€. Les réservations sont impératives au 02 43 47 38 51



Pour profiter de l’air frais de ce début d’année, la Maison du Pilier Rouge organise une visite guidée de la Cité Plantagenêt. C’est à partir de 15h, à la Maison du Pilier Rouge, dans la vieille ville entre 4 et 6€.





Tout ce week-end.



Tout ce week-end, vous pourrez chiner à la belle brocante, elle s’installe au Forum du Parc des Expositions du Mans samedi et dimanche. C’est de 10h à 19h sur les deux jours.



Et juste à côté, toujours au parc des Expositions du Mans, vous aurez la possibilité d’aller au salon du chiot et chaton. C’est de 10h à 18h30 tout le week-end, et l’entrée va de 3 à 6,5 €.





Dimanche 5 janvier.



Zik à Brac revient en ce mois de janvier… 10e anniversaire pour ce rendez-vous des mélomanes… une rencontre pour tous pour acheter et vendre instruments ou disques. C’est ce dimanche à la salle Paul Courboulay au Mans, de 10h à 18h, l’entrée est gratuite.



Pour fêter la nativité, le Choeur de fête et l’Atelier voix de la Maison Saint-Julien organise un concert ce dimanche à 16h. C’est à la Chapelle des Marianites au Mans en accès libre.





Toutes dernières animations de vacances de Noël.



Les fêtes sont passées, mais les enfants sont toujours en vacances, mais c’est bientôt la fin !

En attendant, quelques animations ont toujours lieu pour vos enfants



D’abord à Mamers avec la patinoire installée sur la place Carnot. Elle sera ouverte tout le week-end de 10h30 à 12h30 puis de 15h à 18h30, et l’accès est gratuit.



Et si les sports d’hiver ne sont pas à votre programme, on a une solution pour vous. À La Ferté-Bernard, trois pistes de luge attendent petits et grands ce week-end sur la Place de la République. C’est tout le week-end également, à 2€ la descente.