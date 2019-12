Sorties en Sarthe des 7 et 8 décembre 2019

Ce week-end, beaucoup d’animations vous seront proposées pour le téléthon, plus de 250 animations dans le département, mais aussi avec des animations de Noël. Mais il reste d’autres activités possibles !



Samedi



« Fier à cheval » de la compagnie des Quidams passera place de la République pour animer le marché de Noël du Mans. C’est à partir de 15h et gratuit.



Dans le cadre des « flâneries mancelles », partez à la découvertes des méthodes curatives de nos ancêtres face aux maladies et épidémies. La cure médicinale est à 15h à la Maison du pilier Rouge, dans le Vieux Mans, entre 5 et 7€ par personne.



En Sarthe on est habitué aux 24 heures. Ce ne sera pas en auto, ni moto, ni vélo, ni roller, ni karting mais en voiture télécommandé qu’on appelle Slot Racing. Une vraie course de 24 heures, en intérieur. Le départ sera donné évidemment à 15h, au pôle associatif Coluche, 31 allée Claude Debussy au Mans.



Autre visites, celle de l’exposition « Jeux de balles, jeux de ballons » au Musée de Tessé. Le sport et la peinture se rejoignent dans les œuvres du musée manceau. La visite débute à 14h30 et est au tarif de 6€ par personne.



Concert de Noël avec la chorale Ophélia. Rendez-vous à 20h Église Notre-Dame-et-Saint-André Rue Saint Vincent ASSE-LE-BOISNE l’entrée est gratuit.



Côté théâtre, assistez à la pièce « Assim et Simon » par la compagnie Résonnace(s). C’est à la Salle Atlantis de Saint-Cosme-en-Vairais à 20h. Pas de réservation nécessaire, les tarifs sont à 10€ pour les adultes, 5 pour les enfants.





Dimanche



Sortie nature à Cherré-au. A partir de 10h, balade à la rencontre des oiseaux d’hiver présents dans nord Sarthe. Départ à la maison des associations, l’accès est à 2€ par personne.



Ce dimanche, c’est la 37e édition des rencontres ciné-vidéo à Mamers au cinéma Rex. C’est de 10h à 18h30 et gratuit !



L’orchestre des concerts du Mans donnera vie à Haendel pour un concert dimanche à 17h. Église Notre-Dame de Sainte-Croix rue Notre-Dame L’entrée est entre 10 et 20€.



Comme annoncé au début de cet agenda, nous sommes en plein dans les animations de Noël au Mans et dans la Sarthe. Mais c’est aussi un week-end de solidarité avec le Téléthon. Avec plus de 250 animations dans la Sarthe.



Le lancement du Téléthon en Sarthe vient de se faire à Tennie, à côté de Conlie. Parmi ces animations, des baptêmes en chiens de traîneau à Saint Michel de Chavaignes. Autour du Mans, participez aux 3 637 tours du Parc Monod (ça fait 3637). Sinon, prenez de la vitesse avec les baptêmes de piste organisés sur le circuit Bugatti demain samedi de 9h à 18h, c’est à partir de 15€ les deux tours de circuit.



Marchés de Noël



De nombreuses communes dans la Sarthe organisent leurs marchés et animations de Noël.

Rendez-vous samedi à Fresnay-sur-Sarthe, Duneau, à Sougé-le-Ganelon, Bonnétable, Champagné, Préval

Samedi et dimanche à Sablé sur Sarthe (place raphaël Elizé), Mamers et au manoir de Couesme

Pour dimanche, ça se passera à Saint-Léonard des Bois.



Toutes les informations aussi pour les animations de Noël à retrouver sur notre site rcf.fr dans notre dossier spécial