Sorties en Sarthe des 7 et 8 mars 2020

Samedi 07 mars



C’est le festival du livre aujourd’hui à La Ferté-Bernard. L’accès est libre et cela se passe à la médiathèque Jean d’Ormesson toute la journée.



Vous voulez partir à Venise sans quitter le département ? Rendez-vous à Parigné L’Évêque ce samedi à partir de 13h à la Maison de retraite Crapez en accès libre tout l’après-midi.



Du choix ce week-end avec la Maison du Pilier Rouge qui vous propose deux visites. Soit des histoires de musique à la cathédrale Saint-Julien du Mans soit de partir à la découverte des Trésors de l’église Notre-Dame du Pré. Les tarifs sont les mêmes, entre 4 et 6€. Les informations et réservations se prennent au 02 43 47 40 30.



Face aux maladies et aux épidémies, que faisaient nos ancêtres ? Remontez le temps pour découvrir les différentes manières de se soigner selon les époques. C’est une visite proposée par l’Office du Tourisme du Mans dans le cadre des Flâneries mancelles. C’est à partir de 15h devant l’Office du Tourisme au Mans, entre 5 et 7€.



La troupe du Haut-Maine de Beaumont-sur-Sarthe propose la pièce « La Stagiaire… Rigolez pas ! C’est vos impôts » ce samedi soir. Le stage aura lieu à partir de 20h, à la salle associative de Saint-Georges-du-Bois au prix de 7€. Pour les informations et réserver vos place, vous pouvez contacter la troupe au 06 66 93 76 74.



Tout le week-end

Le festival des jeux animera Le Mans tout au long du week-end. Les jeux de société retrouvent leur public ces dernières années, et il animera la salle Paul-Couboulay ainsi que le Forum des Quinconces ce samedi de 14 à 19h et en nocture de 20h à 23h et le lendemain dimanche de 10h à 18h. Tout le programme du festival sur https://www.festivaljeuxesprit.fr/Programme.A.htm



Dimanche 08 mars

Direction le par zoologique de Pescheray qui propose un jeu de piste pour les plus jeunes. Une idée sortie pour laquelle il n’y a pas de suppléments tarifaire par rapport à celui d’une entrée normale entre 7,5 et 14€.



Pour les passionnés de cyclisme, pas besoin d’attendre le tour de France pour partir sur les routes : direction Parigné L’Evêque et son Grand Prix Cycliste dont le départ sera donné à 14h30 à Parigné même.



« Patrimoine Le Mans » vous invite à l’église Saint-Lazare du Mans pour vous raconter l’histoire des fresques de Nicolaï Greschny, une oeuvre d’inspiration byzantine. C’est ce dimanche 8 mars à 15h30, le rendez-vous est donné devant l’église pour un tarif entre 4 et 6€ (https://www.patrimoinelemansouest.net/).



Le « Pré en musique » organise le concert « Printemps Harmonia », 6e concert de la saison donné par la Chorale Harmonia. L’entrée est libre à partir de 16h30, tous les renseignements au 06.25.49.44.96.



Brocantes

C’est le traditionnel rendez-vous de la Brocante des Jacobins ce dimanche de 9h à 18h. Toujours au Mans, direction l’école Michel Ange quartier Glonnières pour un autre bric à brac. Un dernier vide grenier se tiendra ce dimanche à Melleray.



Deux bourses aux jouet et vêtements en Sarthe. D’abord à Saint-Cosme-en-Vairais samedi au complexe Atlantis de 9h à 16h, puis le lendemain dimanche au gymnase de Mansigné de 9h à 17h.