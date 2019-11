Sorties en Sarthe des 9 et 10 novembre

Samedi 9 novembre

En 2019, le forum Philo Le Monde Le Mans fête son 30e anniversaire. Un cycle de conférence complètement gratuit est proposé ce week-end autour du thème "L'identité, pourquoi faire ?". Ca se passe au Palais des Congrès du Mans à partir de 9h du matin.

Samedi matin, de 10h15 à 12h, les lecteurs du club "entre les lignes" se donnent rendez-vous à Sillé-le-Guillaume pour échanger sur les lectures. On peut aussi venir écouter, l'entrée est libre. Ca se passe à la médiathèque la tannerie, 9 rue du ruban à Sillé le Guillaume.

Les bébés lecteurs sont invités à découvrir les livres pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un parent ou de leur assistante maternelle. Au programme, découverte des livres, des comptines et chansons. C'es à la médiathèque de Cérans Foulletourte de 10h30 à 11h et c'est gratuit

Au Mans, la médiathèque Louis Aragon propose des contes sur le thème "Des notes et des mots" pour les enfants de 0 à 4 ans pour des lectures de 30 minutes. Gratuit et réservations obligatoires au 02 43 47 48 81.

DEUXIEME FESTIVAL DU CIRQUE EN SARTHE à Marolle les Brault sur le stade du collège Jean Moulin, 1 rue de Bellevue. Informations et réservations au 02.34.00.31.27 ou sur www.festivalducirque.com L'entrée est à partir de 13€.

La distillerie du Sonneur, rue du Vert Galant au Mans vous invite à une visite guidée spéciale à 15h ou à 17h. C'est ouvert à tous pour des prix allant de 5 à 10€ qui se terminera par un cocktail, à consommer avec modération évidemment.

Le Salon Arthé propose des rencontres germanophiles autour de boissons chaudes et pâtisseries. Si vous êtes un amateur de la langue de Goethe, rendez-vous de 16h à 18h, 7 place de la République à Malicorne sur Sarthe, en accès libre.

Concert "Deux chœurs" à Neuville avec le Chœur Départemental de la Sarthe et Lola Baï et le Gospel Choir de la MJC Jacques Prévert. Le concert se tient à 20h à l'église de Neuville-sur-Sarthe. La place est à 10€, ou 8€ en prévente en contactant l'Office du Tourisme Maine chœur de Sarthe au 02 43 27 35 30.

Vous aimez le groupe Téléphone ? Vous avez 'Double Appel'. Quatre musiciens reprennent les tubes du groupe de rock français ce samedi soir à 20h30 à la Salle Georges Brassens, rue Sainte-Marie à Yvré l'Evêque pour une entrée en 8 et 12€.

Du théâtre avec la compagnie Pas Treets qui joue "Dix petits Chats", une pièce basée sur le roman d'Agatha Christie, Dix petits nègres. Ca se passe au Théâtre municipal de Mamers, place Carnot à 20h30 et l'entrée est à 7€. Pour réserver vos places, téléphonez au 06 23 55 05 75 ou par mail, sh61@sfr.fr.

Vous êtes plutôt cabaret ? Le rêve bleu de Château du Loir propose sa revue 'Balade à Montmartre' ce samedi à 18h45 et dimanche à 11h45. C'est au 2 avenue de Tours à Château du Loir, et c'est à partir de 32€.

MSB/Gravelines-Dunkerque se jouera le samedi 9 novembre à 20h30 à Antarès pour le compte de la 8ème Journée de Jeep ELITE. Ouverture des portes à 17h00 pour le match Espoirs.

Dimanche 10 novembre

Un super Loto est organisé à Bessé sur Braye à partir de 14h. Ca se passe à La Pléiade, place de l'hôtel de ville de Bessé sur Braye et le carton est à partir de 3€.

Une projection du film d'animation "Comme des Bêtes 2" est organisée à Fresnay-sur-Sarthe. Idéal pour petits et grands, le film est diffusé à la salle André Voisin, place Bassum de Fresnay-sur-Sarthe, la place est à 4,5€.

L'association Hors Saison Musicale dynamise les territoires ruraux et s'installe à dans l'église de René, dans le nord Sarthe. Une programmation très hispanique de 15h30 à 17h pour une entrée gratuite.

L'association "Le Pré en Musique" propose un concert de musique classique réunissant une soprane et un pianiste ce dimanche après-midi. C'est à l'église Notre Dame du Pré de 16h30 à 18h, un spectacle gratuit.

Le spectacle de danse Kaniki, dernier spectacle de la chorégraphe Florence Boyer, se produira à Changé au Centre Socio-culturel François Rabelais. Le spectacle est à 20h et les places von