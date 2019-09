Sorties en Sarthe : quoi de neuf dans l'agenda des 28 et 29 septembre ?

SAMEDI

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour écouter les histoires contées, Ce samedi à 11h00 par les bibliothécaires de la Bibliothèque-Ludothèque Juliette Drouet de Montval-sur-Loir.

Et si vous aimez les histoires, chaque semaine, RCF Sarthe vous offre un temps de lecture pour les plus jeunes, avec Les Belles Histoires, à écouter et partager sur rcf.fr

Le MSB reprend du service à domicile avec son premier match à domicile de la saison face à Châlon-sur-Saône ! Venez encouragez les tangos ce samedi à 20h à Antares. Tarif de 8 à 32€

Les concerts

FABRICE FALANDRY se produira à la Guinguette des Tanneries à 20h. Entrée libre

Nous vous en avons parlé toute la semaine, ALEXIS HK sera au mans, à la salle des Saulnières, avec le groupe PHILÉMONE en première partie. C’est au Mans à 20h30 tarif 18 à 24€ (et c’est gratuit si vous avez gagné vos places avec RCF Sarthe, bien sûr !)

Les Automnales, vous proposeront une série de concerts et spectacles tout le week-end. Ce samedi, En Musique en Mer par YANN & ANNE QUEFFÉLEC, aux Quinconces à 20h30. Tarifs de 4 à 10€. Et pour en savoir plus sur la programmation des Quinconces - l’Espal, retrouvez ce début de saison dans l’émission Les Trois Coups, de ce vendredi !

EVERY SING proposera du gospel, à la Guinguette de la Gèmerie d’Arnage, à 19h, gratuit, avec consommation de courtoisie.

Le Festival Tartine de Swing animera tout le week-end la salle George Brassens d’Yvré l’Évêque. Ce samedi : AZURYTE, pour de l’électro folk, NO PENTO, c’est une fanfare, ou encore YELIZ avec leur jazz & musiques du sud. D’autres artistes complètent cette programmation qui débutera à 21h. Tarifs de 5 à 22 €

Pièce de théâtre : “Woyzeck” de la cie Les Chemins de Traverse, c’est à La Bertoche à 20h30, entrée de 4 à 10€

Enfin “Barro Nuestro” de la Cie Punto y Trazo, pour un session cirque à La Fonderie, dès 18h, 5€ par personne

SAMEDI et DIMANCHE

N’oublions pas Entre Cours et Jardins, ce samedi et ce dimanche au coeur de la cité Plantagenêt, pour cette année encore, ouvrir les portes de magnifiques jardins privés, rencontrer des artisants, des associations et profiter d’animations et de concerts variés. C’est avec RCF Sarthe et c’est à découvrir dès maintenant dans une série de rencontres, sur rcf.fr !

Autre temps fort : la ferme Naturell’mans, organisée par les jeunes agriculteurs de la Sarthe. Animaux, machines, produits locaux, rencontre avec les producteurs… Rendez-vous place de la République, au Mans.

La Ferté Bernard vous attend aussi tout ce week-end pour la Fête de la Bière ! Avec des animations et en point d’orgue un repas Choucroute, des animations et des cadeaux à gagner. C’est à la Brasserie le Marais, Place Sadi Carnot, de la Ferté-Bernard

DIMANCHE

Les Automnales proposent le PARIS MOZART ORCHESTRA interprétant la grand messe en Ut mineur de Mozart, à la Cathédrale St. Julien, 18h, tarifs 4 à 10€

Les Automnales toujours, avec Caravane gazelle, par l’ENSEMBLE CÉNOMAN, théâtre des Quinconces, à 11h. Entrée de 4 à 10€

Festival Tartine de swing également ce dimanche avec O PATO, LYSIA TRIO et JEAN-PIERRE DEROUARD SWING MUSIC, salle Georges Brassens d’Yvré l’Évêque, dès 12h, tarifs de 5 à 22 € selon pass

Enfin, “Metamorphone” Siné que non art, c’est de la danse mélant arts numériques et beat box, spectacle à partir de 8 ans, au Théâtre Épidaure de Bouloire. C’est à 17h, de 5 à 12€

Brocantes

Ce samedi, un vide grenier organisé au Monastère La Paix Notre-Dame de Flée, pour soutenir la communauté des moniales bénédictines. C’est de 14h à 18h30

Dimanche, rendez-vous partout en Sarthe avec des brocantes et vide-greniers à Coulans-sur-Gée, Gréez-sur-Roc, la Chapelle d’Aligné, gros bric à brac à la Chapelle-Saint-Aubin, mais aussi au Mans, quartier du Villaret, à Noyen-sur-Sarthe, Oisseau-le-Petit et Saint-Célerin !