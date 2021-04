Fil rouge : Sortir de la Com-Consommation !



REMUSICALISER LE MONDE :

"Sortir de la Com-Consommation - De l’or partagée plutôt que des vacuités d’opium"

- Texte, Musique, Sons & Voix par Martin Ferron



PEU DE GENS EN PARLENT :

"Pour sortir de la Com-Consommation, non pérenne, quelques pistes de lumière avec : les Propositions de la Convention citoyenne sur le climat, le Travail de Conscientisation du Magazine Ad Buster (Canada) et de Résistance à l’agression publicitaire (France, Belgique), le Modèle Économique des Médias libres de publicités, publics, associatifs, d’abonnés ou qui appartiennent à leurs employés, ..."



EN MUSIQUE :

"L’artiste franco-israélienne Yael Naim revisite Foule sentimentale (A. Souchon). Du ciel dévale un désir qui nous emballe - Pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval - On a soif d’idéal - Attirée par les étoiles, les voiles - Que des choses pas commerciales -"



CULTURE DE SENS :

"Quand la Com dit toute la vérité sur l’île d’Utopie" - Texte & Voix par Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika Leclerc-Marceau : Animation et Textes