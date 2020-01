Souad Massi , chanteuse franco algérienne , un souffle de Liberté

Souad Massi est aujourd'hui la chanteuse d'origine algérienne la plus connue en France . A l'occasion de la parution de son sixième album : Oumniya (mon souhait), Souad Massi nous parle de sa vie en Algérie pendant les années de plomb , l'éxile et son engagement auprès du peuple algérien qui depuis un an manifeste pour demander un changement radical dans la gouvernance de ce pays.