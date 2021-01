Sous les pavés...la police. Lille,sous le parvis de la gare le SISTC vous filme

Sous les pavés...la police 2/5. Rencontre avec le commandant adjoint Defontaine. Il co-dirige les 120 personnes du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun. Le SISTC, crée en 2006 observe vo faits et gestes et interviens sur les réseaux Métro,Tramway, Bus, et le réseau ferré SNCF-TER.