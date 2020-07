Spécial Agnès Varda à la Fondation Datris de L’Isle S/Sorgue.

Du 20juin au 1° novembre 2020

L’art populaire, cher à Agnès Varda, vacille face à l’uniformisation de nos cultures. Fusionnant pop et traditions, les artistes vont montrer leur résistance aux modèles économiques et mettre à contribution leur imaginaire. Les déchets s’animent pour devenir des portraits, des corps ou des segments de vies. Ils cristallisent notre identité et notre culture; évitons de jeter ce que nous ne voulons pas nous représenter.



Agnès Varda, cabane de pêcheur.



Agnès Varda, Une Cabane de Cinéma : La serre du Bonheur – Maquette – 2017 –

Collection Fondation Villa Datris – © Succession Varda

La tête dans les déchets

Dès les années 50, les artistes ont tour à tour été fascinés et critiques du nouveau monde qui se formait sous leurs yeux. Avec l’accélération de l’industrie et de la consommation, l’Europe se reconstruit et se restructure, entraînant une forte production de déchets. Malgré les récents efforts dans la gestion de nos rebuts, ces derniers continuent à envahir notre monde. Utilisés dans les pratiques artistiques, ils deviennent matières à penser. « Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es » Dans la Villa comme dans les jardins, une centaine d’œuvres nous poussent à nous interroger sur la société de consommation et la place de l’humanité sur notre planète.

Déchets animés

Les objets possèdent le sens qu’on leur confère. Certains artistes y voient un savoir culturel, un souvenir, un temps perdu, qu’il faut conserver pour les générations futures. Les déchets et rebuts n’oublient pas. Extraits du cycle de consommation, les objets assemblés en œuvres d’art figent des traces de vie, des gestes, des images, effacés dans notre grande consommation du temps présent.