Stars au féminin

Daniel Pelot a choisi cette semaine deux voix féminines de la chanson française, qu'il affectionne tout particulierement avec Marie Myriam et Vanessa Paradis.

Marie Myriam :

L'oiseau et l'enfant

Sentimentale

Nostalgia

Un homme libre

Vanessa Paradis :

Marilyn and John

Joe le taxi

Mosquito